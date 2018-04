Neustálé focení a sdílení snímků na internetu má tendenci zkreslovat vzpomínky

Kvůli focení na mobilní telefony si lidé hůře uchovávají vzpomínky. Ve studii magazínu Journal of Experimental Social Psychology to uvedli výzkumníci. Zjistili, že v mnoha případech se lidé natolik soustředí na pořizování fotografií, že si nedokážou zapamatovat, co doopravdy viděli a jejich vzpomínky jsou proto zkreslené. Jiná studie ukázala, že si lidé často vybírají destinace podle toho, jak dobře budou vypadat na fotografiích.