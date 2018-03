Kodaň se pravidelně umisťuje v žebříčku nejekologičtějších evropských měst, několikrát byla i na první příčce. Místní jsou proto na Copenhill patřičně hrdí, v jejich honbě za co „nejzelenější“ metropolí je to přímo klenot. Za pomocí moderních technologií se v komplexu bude přetvářet odpad v energii — elektřinu i teplo, zároveň s minimálním množstvím emisí a znečišťujících látek. Přidaná hodnota pak tkví nejen v architektonickém pojetí budovy, ale i jejím dalším využití.

Na podzim se zde otevře první lyžařský svah ve městě, vhodný i na další sporty. Copenhill ale bude disponovat i zhruba 84 metrů vysokou lezeckou stěnou, restaurací, après-ski barem, treky pro pěší turistiku bude lemovat stromořadí. „Je to velmi ambiciózní cíl,“ řekl starosta Frank Jensen o projektu, který má Kodani pomoci stát se do roku 2025 prvním uhlíkově neutrálním městem na světě.

„Naše emise klesly od roku 2005 o 33 procent. S novým komplexem, který bude schopen spálit během hodiny 35 tun odpadu bychom je mohli celkově snížit o 99,5 procenta,“ dodal.

Ekologie se v Kodani těší takové oblibě, že například 41 procent obyvatel podle agentury Bloomberg využívá pro přepravu kola. Zákaz dieselových aut na sebe nemusí nechat dlouho čekat. Na druhou stranu je město už tolik „zelené“, že pomalu postrádá odpad, který má v budoucnu sytit mimo jiné i Copenhill. „Směrnice Evropské unie nám ztěžují dovážet více odpadu z dalších měst,“ tvrdí Jensen.

Aby se projekt, který vyjde v přepočtu na více než 13,5 miliard korun, vyplatil, chtějí v Kodani využít právě jeho turistického potenciálu. Stavba roste nedaleko centra, na letiště je to odsud 13 minut, a i když je člověk ve městě poprvé, jen těžko Copenhill mine. Podobný komplex — Spittelau plant — mají i ve Vídni, kde ročně přitahuje podle Bloombergu na 100 000 návštěvníků. Copenhill ale míří ještě výš, k 300 000 turistů.

Slated to be completed this summer, #AmagerResourceCenter’s #wastemanagement plant on #Copenhill (AKA: Amager Bakke) will be the world’s most efficient waste burning and energy-generating plant. ⚡️https://t.co/may6Hbu4lg