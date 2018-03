Novinky, ČTK

Pro chod virtuálního orloje bylo nutné vytvořit aplikaci, aby mohla obrazovka fungovat po celý den a aby obraz byl jasný i za intenzivního svitu poledního slunce. Zároveň je u projekce nainstalován systém pro dálkový dohled pro případné okamžité řešení závad. Obrazovka je proti orloji blíže Staroměstskému náměstí, aby nenarušovala rekonstrukci orloje. Rozměry obrazovky, která váží jednu tunu, jsou 5,6 metru na výšku a 3,8 metru na šířku.

Orloj se zastavil začátkem letošního ledna. Při opravě by se měl vrátit do původní podoby z 19. století. Jedná se o první opravdu celého stroje, včetně rámu, od poválečných let. Kompletní cena oprav orloje je 9,4 miliónu korun.

Oprava orloje je součástí rekonstrukce Staroměstské radnice, která začala loni v dubnu. Při první fázi byla zabezpečena statika kamenů, které se od sebe rozestupovaly, v oknech ochozu přibyly kvůli bezpečnosti mříže a byly vyleštěny zlaté prvky na věži. Ochoz byl zpřístupněn loni v prosinci a na konci února se pod ochoz vrátily věžní hodiny. Nyní následuje oprava orloje a kaple Staroměstské radnice. Vše by mělo být hotové do podzimu, nejpozději do výročí 100 let vzniku Československa.