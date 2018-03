Komentované procházky po Brně opět povedou nadšení amatéři

Turistické a informační centrum Brno (TIC) podruhé umožní nadšencům-amatérům, aby vedli komentované procházky po zajímavých místech v Brně. Do výzvy se přihlásili zájemci s 18 trasami a do 18. března je možné na webu TIC hlasovat, které by lidé chtěli absolvovat, uvedla v tiskové zprávě mluvčí Gabriela Peringerová.