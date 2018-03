Žena, která cestovala také se svými dětmi, byla letuškou přinucena zavřít psa do úložného prostoru, ačkoli trvala na tom, že ho bude mít v průběhu letu v tašce pod sedadlem. „Na konci letu našla žena svého psa mrtvého. Seděla v uličce letadla a plakala a všichni okolní cestující byli očividně zmateni,“ uvedla pasažérka Maggie Gremmingerová.

Aerolinky United převzali za událost plnou zodpovědnost a incident označili za tragickou nehodu, ke které nikdy nemělo dojít, protože mazlíčci by nikdy neměli být umisťováni do prostoru nad hlavami. „Důkladně prošetřujeme, co udělat, aby k něčemu podobnému už nikdy nedošlo,“ uvedla mluvčí aerolinek Maggie Chmerinová. Dodala, že jsou s cestující v kontaktu a společnost se nabídla, že zaplatí za mazlíčkovu pitvu.

One passenger reportedly heard Kokito barking from inside the overhead bin 😢 This should never have happened — dogs are NOT luggage! https://t.co/jSZTyje7f1