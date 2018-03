Jarmila Kultová, Právo

Poutní městečko Mariazell v Horním Štýrsku je rozlohou skoro tak velké jako Vídeň, ale žijí tu jen čtyři tisíce stálých obyvatel. Několikrát v roce sem přibydou tisíce poutníků, aby se poklonili dřevěné sošce Panny Marie ve slavné bazilice. Po Vánocích poklidné město vítá i lyžaře, neboť hned nad ním leží skiareál Mariazeller Bürgeralpe.

Dolní stanice kabinové lanovky, která vede až na vrchol, se nachází přímo uprostřed hlavní třídy a také hned vedle půjčovny lyžařského vybavení. Pro rodiny s dětmi je to naprosto ideální: na kopec to není daleko a na sjezdovkách se začínající lyžaři jen tak neztratí. Navíc jeden dospělý s dítětem už má nárok na levnější permanentku. A děti do šesti let s doprovodem mohou jezdit zdarma.

Ze sedačky ve skiareálu Bürgealpe se nabízí krásný pohled do údolí.

FOTO: TVB Mariazeller Land

Dolů z kopce přitom vedou dvě modré, dvě červené a jedna černá sjezdovka, takže každý si vybere podle své lyžařské zdatnosti.

Jestliže budete bydlet mimo město a přijedete autem, je dobré zaparkovat v sousední vsi St. Sebastian, kde je velké parkoviště, a vyjet nahoru čtyřsedačkou.

Pod lanovkou je možné si celý kopec sjet i na sáňkách, neboť tudy vede upravená sáňkařská dráha. Nahoře se lze také velmi dobře najíst v restauraci Berggasthof s dechberoucí vyhlídkou do údolí.

Nejen pro sjezdaře

Pokud chceme změnit lyžařský terén, můžeme se přesunout do skiareálu Gemeindealpe nad obcí Mitterbach, která sice už leží v Dolním Rakousku, ale platí tam stejný skipas jako v Mariazellu.

Většina sjezdovek je červených, nachází se zde ale i jedna černá.

FOTO: Jarmila Kultová, Právo

Pod vrchol se dostanete čtyřsedačkou s přestupem na dvousedačku. Z patnácti kilometrů sjezdovek je většina červených, tedy středního stupně obtížnosti. Při dostatku sněhu lze vyzkoušet i černou sjezdovku, nejstrmější v Dolním Rakousku, nebo zasněžený areál určený pro freeridery. Můžete si tady nechat i změřit svůj čas na závodní dráze.

Zdejší terén je také ideální pro skialpinisty, které zde můžete potkat na každém kroku. Speciální vybavení si lze vypůjčit, ale musíte počítat s baťůžkem na zádech, kam si uložíte protiskluzové pásy z lyží při sjezdu i náhradní oblečení, protože po výstupu z vás bude jen lít. Když si síly rozložíte a nebudete ze začátku túry příliš spěchat, bude pro vás výšlap příjemnou procházkou.

Pro běžkaře jsou upraveny tratě kolem jezera Erlaufsee, kde se dají absolvovat různé okruhy v krásně zasněžené přírodě.

Nejdále od Mariazellu leží také v Dolním Rakousku Annaberg, který je rovněž vhodný pro rodiny s dětmi. Výhradně pro malé lyžaře je určena sjezdovka blízko Mariazell Niederalpl, kde mohou děti jezdit zdarma až do 15 let.

Kromě sjezdařů si na své přijdou i skialpinisté a běžkaři.

FOTO: TVB Mariazeller Land

Procházka městem

Podvečerní návštěva Mariazellu může být pro turisty neobyčejným zážitkem. Nelze opominout prohlídku baziliky s bohatou minulostí, společnou pro Čechy, Maďary a Rakušany.

Její založení asi před 860 lety provází pověst: Vlastnoručně vyřezávanou sošku s sebou přinesl mnich, který byl pověřen šířením křesťanství v této oblasti Horního Štýrska.

Náměstí před bazilikou v Mariazellu.

FOTO: TVB Mariazeller Land

Jenže když sem dorazil, cestu mu zahradila spadlá skála. Protože se už smrákalo, poprosil Pannu Marii, aby mu pomohla. Tu se skála rozestoupila a za ní se objevila vyvýšenina, kde mnich vytesal dřevěnou celu (něm. Zell), která mu sloužila jako příbytek a zároveň jako kaplička s oltářem, na nějž umístil svou sošku. Odtud pochází název místa.

Dnes na stejném místě stojí chrám, který nese známky gotického i barokního stylu. Po jedné straně vchodu je umístěna socha moravského markraběte Jindřicha, který sem putoval kvůli vyléčení dny, a z vděčnosti, že se uzdravil, nechal kolem původní cely vystavět románskou kapli.

Z druhé strany vchod stráží uherský král Ludvík I., který se zasloužil o vybudování gotického kostela a věnoval farnosti jako poděkování za to, že zvítězil nad Turky, obraz Madony, který je součástí klenotnice ve věži chrámu.

Při vstupu do baziliky upoutá kaple s dřevěnou soškou uprostřed, která se převléká do různých šatů. Cennou stříbrnou mříž darovala k 600. výročí založení kostela rakouská císařovna Marie Terezie.

Za návštěvu stojí také mechanické jesličky, které se nacházejí v soukromém domě na hoře Kalvárie. Předek majitelů Bruno Habertheuer se vydal až do Třebechovic pod Orebem, aby zvládl řemeslo. Po návratu postavil betlém s dvanácti scénami z Nového zákona se 130 pohyblivými figurkami. Otevřeno mají denně od 9 do 17 hodin.

Voňavý obchůdek s perníky

FOTO: TVB Mariazeller Land

Žaludeční likér Arzberger užívali i poutníci.

FOTO: TVB Mariazeller Land

Stejně jako poutníci, kteří se necítili dobře po strastiplné cestě, si můžeme dopřát zdejší žaludeční likér Arzberger ve třech různých provedeních, který nám spraví chuť, či zakoupit suvenýr v podobě tradičních perníků, které obsahují padesát procent medu, nebo ochutnat místní pivo.