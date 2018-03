Červené telefonní budky byly poprvé představeny v roce 1924 a jejich výrazná barva se měla postarat o to, že je nikdo nepřehlédne. A ačkoli je Britové dnes už nepoužívají tak hojně jako kdysi, považují je za své dědictví. Charakteristická červená má za úkol stále upoutat pozornost — i když tentokrát to je na podniky, které se v budkách začínají v posledních letech otevírat.

In the age of smartphones, I suppose we'll have to find new uses for London's red telephone boxes #london #phonebox #library #books pic.twitter.com/hW62937JO1