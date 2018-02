Druhé místo se 179 zeměmi zaujali Němci. O jednu méně mají, a tudíž se dělí o třetí příčku, Dánsko, Finsko, Francie, Itálie, Švédsko, Španělsko a Jižní Korea. S Českou republikou sedmé místo sdílejí Nový Zéland a Malta. Česko si od loňska navíc o dvě místa v žebříčku a pět zemí polepšilo.

Naopak nejhůře dopadl Afghánistán, jehož obyvatelé mohou bezvízově vycestovat do pouhých 24 zemí, Iráčané do 27 a Syřané do 28. Největším skokanem jsou podle Daily Mailu Spojené arabské emiráty, které za posledních deset let poskočily o nějakých 34 míst. Jejich občané mohou letos pouze s pasem cestovat do 140 zemí.

Hodnocení Henley Passport Index je založeno na datech, které společnosti poskytuje nevládní mezinárodní organizace International Air Transport Association, která sdružuje letecké dopravce.

Záleží na počtu destinací



Existuje ovšem ještě jiný žebříček síly pasů — Passport Index. Údaje obou hodnocení se pak mírně liší, protože každý rozlišuje jiný počet destinací. Henley Passport Index zohledňuje 199 různých pasů a 219 různých destinací.

Oproti tomu Passport Index operuje s 193 členskými zeměmi OSN a šesti nezávislými teritorii, jako jsou třeba Tchaj-wan, Macao, Palestina či Kosovo. Podle tohoto hodnocení si nicméně nejlépe stojí stále Singapur spolu s Jižní Koreou. Druzí jsou Německo s Japonskem.