Praha



Festival ginu

Třetí ročník festivalu určený všem milovníkům ginu se uskuteční již tuto sobotu. Ve Vinohradském pavilonu se návštěvníci dozvědí o nejnovějších trendech na domácí i zahraniční scéně, s čím je ideální gin míchat, ale setkají se i s konkrétními producenty tohoto jalovcového nápoje. Vstupné je 250 korun. Více zde.

Proti totalitě a násilí

V sobotu bude zahájen 12. ročník mezinárodního festivalu pro paměť národa Mene Tekel. Během týdne se uskuteční nejrůznější přednášky a besedy se žijícími svědky politických perzekucí, totalitních hrůz a podobně. Akci ale doprovodí i kulturní program v podobě výstav, koncertů nebo filmových projekcí. Podrobnosti naleznete zde.

Mezinárodní den průvodců

Mezinárodní den průvodců se bude v sobotu slavit v mnoha českých městech a nevyhne se samozřejmě ani tomu hlavnímu. Bezplatné prohlídky povedou z Jungmannova náměstí na Újezd, k dispozici bude několik různě zaměřených tras, včetně jedné pro děti. Sraz zájemců je od 14:00 hodin. Více najdete zde.

Středočeský kraj

Zahájení sezóny

Nová sezóna se bude v kutnohorské Galerii Středočeského kraje zahajovat tuto sobotu. Návštěvníci se mohou těšit na komentované prohlídky několika výstav i s kurátorkami, později i na jednu vernisáž. Nebude chybět ani beseda nebo takzvaná slam poetry, zápas v poezii naživo. Vstupné je zdarma. Další informace naleznete zde.

Prohlídka zvonice

Svatá Hora v Příbrami nabízí nově prohlídky zvonice. Tento měsíc připadají na neděli a začínají ve 13:00 hodin. Návštěvníci se dozvědí zajímavosti o zdejších zvonech, jejich rozmístění a budou si je moci prohlédnout z bezprostřední blízkosti. Prohlídka zabere zhruba 20 minut, ale je omezena počtem účastníků. Vstupné je 50 korun na osobu. Více najdete zde.

Jihočeský kraj

Šumavský skimaraton

O víkendu se v okolí šumavské Kvildy uskuteční skimaraton. Závodit se v něm dá klasicky i volně, připraveny jsou ale i dětské závody. Kromě dlouhých tras je připravena i novinka Šumavská pohoda, což je osmikilometrová trasa mezi Kvildami. Detaily k trasám i registracím najdete zde.

Plzeňský kraj

Plzeňský masopust

Pomalu ale jistě se blíží postní období. Pokud si předtím ještě chcete užít masopustních oslav, vyrazte do Plzně, kde se můžete těšit nejen na lidové tradice v podobě průvodu a vyhánění Morany, ale také na nejrůznější dobroty nebo soutěže. Třeba tu v pojídání masopustních kobližek. Startuje se od zoo. Více najdete zde.

Karlovarský kraj

Cesty ke zdraví

Zajímá vás ezoterika? Pak si nenechte ujít pátý ročník festivalu Cesty ke zdraví, který se v neděli uskuteční v Mariánských lázních. Program nabídne několik přednášek a seminářů, které se budou zaměřovat například na rodinné konstelace, relaxační malování nebo na sebelásku jako nástroj pro budování vztahů. Podrobnosti najdete zde.

Ústecký kraj

Severská zima

Putovní festival Severská filmová zima zavítá v sobotu do Třebušína. Návštěvníci se mohou těšit na celkem tři snímky, z toho jednu komedii a dvě drama. Filmy jsou promítány v původním znění s titulky a vstupné je dobrovolné. Více se dozvíte zde.

Liberecký kraj

Výstava exotických květin

Chybí vám už jaro, zeleň a barvy? Pak vyrazte do liberecké Botanické zahrady, kde se koná výstava tropických květin, zejména orchidejí. Údajně se jedná o nejrozsáhlejší sbírku v Česku. K vidění budou rostliny, které se zpravidla nevystavují, navíc jsou pravidelně obměňovány, aby je návštěvníci spatřili v té nejlepší podobě. Více informací se dozvíte zde.

Královéhradecký kraj

Od sklepa po půdu

V sobotu se v broumovském klášteře uskuteční netradiční prohlídky. Návštěvníci se při nich podívají mimo jiné do prostor, které jsou běžně nepřístupné. Prohlédnou si třeba kopii Turínského plátna, klášterní knihovnu se vzácnými svazky, ale navštíví také rozsáhlá sklepení se skálou, na nichž je památka vybudovaná. Ceny vstupenek a další podrobnosti zde.

Pardubický kraj

Litomyšlí s průvodci

V rámci Mezinárodního dne průvodců se můžete v sobotu vydat objevovat krásy Litomyšle. Komentované prohlídky zavedou zájemce po centru toho krásného historického města, budou trvat zhruba hodinu a jsou zdarma. Více naleznete zde.

Vysočina

Století na lyžích

Už na konci února končí v Horáckém muzeu v Novém Městě na Moravě výstava, která mapuje, jak se za poslední století měnily trendy v lyžování. A to nejen, co se týče vybavení, ale především módy. Na desítkách figurín tak budete moci zhlédnout podobu lyžařů od přelomu 19. a 20. století až do 90. let. Podrobnosti zde.

Jihomoravský kraj

Festival minipivovarů

Ačkoli je Morava tradičně vinařským regionem, tento víkend můžete okoštovat desítky vzorků piv. Do Oslavan totiž v sobotu zavítá festival minipivovarů, kde se představí malí producenti z celého Česka. Připraven je i doprovodný program, oblíbená tombola a samozřejmě občerstvení. Více najdete zde.

Olomoucký kraj

Uzená Olomouc

O víkendu se Olomoucí rozline vůně uzenin. Uskuteční se zde totiž festival Uzená Olomouc, který uspokojí všechny milovníky masných výrobků. Kromě uzeného masa a zabijačkových dobrot se mohou návštěvníci těšit i na sýrové hody, zahraniční dobroty, ale v neposlední řadě i sladkosti. Ať už v podobě palačinek nebo třeba medoviny. Více se o dalším programu dozvíte zde.

Zlínský kraj

Výstava kamélií

Ponořte se do světa krásných květin a libých vůní. V neděli se v kroměřížské Květné zahradě koná komentovaná prohlídka výstavy kamélií. Návštěvníci se během ní dozvědí různé zajímavosti o jejich historii, ale také způsobu jejich pěstování. Vstupné je zahrnuto v ceně lístku do zahrady. Více zde.

Moravskoslezský kraj

Běžecký závod

Vyrazte v neděli do Krnova poměřit výdrž s ostatními běžci. Uskuteční se zde zahajovací ročník přeboru v krosovém běhu, který je vhodný pro začátečníky i pokročilé. Startuje se v osadě Ježník a trasa vede převážně po lesních cestách. Registrace závodníků proběhne až na místě. Podrobnosti najdete zde.