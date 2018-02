Před námi se vlnily zaoblené, idylicky zasněžené dvoutisícovky, nad kterými se modralo azurové nebe. Mezi jehličnatými lesy na úbočích kopců občas vykouknula vesnice s kostelem se štíhlou vysokou věží. Dole v údolí se pak jen povalovaly chuchvalce mlhy. Uháněli jsme po komfortně široké červené trati k dolní stanici lanovky jen s pár lidmi.

Pohoda i pořádný adrenalin

Lyžařský areál Kreischberg Murau je nejznámějším střediskem klidného štýrského údolí Murtal. Najdete v něm 42 kilometrů nejrůznějších sjezdovek, 17 km modrých, 16 červených a devět černých. Areál leží v nadmořské výšce 868 až 2118 m a skládá se jakoby ze dvou poschodí.

Středisko nadchne také idylickou krajinou.

FOTO: Petr Veselý, Právo

Dolní části jasně vévodí náročné sjezdovky, které si užijí milovníci černých tratí. Včetně toho, že si tu můžou ověřit svou rychlost na elektronicky měřeném úseku nebo vyzkoušet stálou závodní trasu. V horním patře najdete směs sjezdovek všech obtížností, s převahou těch červených. Jsou přehledné, obvykle dostatečně široké a příjemně pestré.

Pokud vzniknou problémy se sněhem, dokážou tu prakticky všechny tratě zasněžovat i uměle. Je tu také jeden z nejlepších rakouských snowparků, kde se konají závody Světového poháru a proběhlo tu rovněž mistrovství světa.

Když se mlha rozplynula i na vrcholcích kopců a začaly se plnit hlavní sjezdovky pod horou Kreischberg, mohli jsme jednoduše přejet zpátky na Rosenkranzhöhe, který je hned vedle. Nedávno tu vybudovali nové černé a červené tratě. Jezdilo po nich minimum lidí. Takže i s postupujícím odpolednem měly pěkně upravený, a ne příliš rozježděný povrch.

Myslí na děti

Jedna z maminek, která plužila lyžemi, držela svou dceru za boky mezi svými koleny a učila ji na mírné modré trati lyžovat. To tady není příliš častý výjev. Většina dětí se učí jezdit na lyžích v dětském areálu a pod dohledem instruktorů.

Ve středisku mají navíc pro děti spoustu atrakcí, včetně trampolíny, dráhy na snowtubing, tedy jízdy na nafukovacích plastových kruzích, trasu s postavičkami Flintstoneových, pojízdný gumový koberec, který je vyveze do svahu nahoru, a tak dál.

V Kreisbergu hodně myslí i na děti.

FOTO: Kreischberg/TVB Murau Kreischberg Ikarus

Pokud zaskočíte na jídlo do horské chaty Rieglerhütte, vřele vám doporučuji horského pstruha. Bílé šťavnaté maso je připravené na bylinkovém másle. Můžete si ho dát s brambory ochucenými petrželkou a trochou rozmarýnu nebo s některým ze šesti druhů zeleninových salátů. Ten si vyberete u samoobslužného pultu.

Na běžkách u jezera

Na běžky k horskému jezeru Weirerteich je asi nejlepší vypravit se odpoledne, dopoledne zůstává zdejší trasa ve stínu, ze kterého závistivě pokukujete na sluncem zalité úbočí protějšího kopce. V okolí Kreischbergu a Murau je celkem 43 kilometrů nejrůznějších běžeckých tratí.

Zájemci si mohou vyzkoušet i střelbu z biatlonové pušky. Terče jsou moc vysoko na „ležku” a moc nízko na střelbu vestoje.

FOTO: Petr Veselý, Právo

Ta u jezera nás zaujala i kvůli možnosti vyzkoušet si cestou střelbu z biatlonové malorážky. Docela mi to šlo, vleže jsem trefil všechny terče, vestoje čtyři z pěti. Stříleli jsme samozřejmě pod dohledem instruktora. Své úspěchy a neúspěchy jsme pak zapili a zajedli v nedaleké chatě, která stojí na břehu jezera. Měla se svérázný název: Setz di nieder Stüberl, což se dá přeložit jako Posaďte se.

Je fakt, že po absolvování okruhu u jezera, který jsme zvládli ve svižném tempu, jsem seděl docela rád. Naštěstí k mlsání nejrůznějších regionálních uzenin jsem už dobrou fyzickou kondici moc nepotřeboval.

Mezi obyvatele štýrského údolí patří i koně, na kterých se dá projet.

FOTO: Petr Veselý, Právo

Kdo si chce vyzkoušet v okolí Kreischbergu i něco jiného než jenom lyžování, ten si zajede do nedalekého Murau do krytého bazénu nebo do sauny. Také si tam může zabruslit, případně si zajezdí na sněhu na koni, a to ve vesničce hned pod lyžařským areálem. Paralelní paragliding z hory Kreischberg nebo Kramerkogel už je jen takový bonbónek pro labužníky.