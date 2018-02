Využila mateřskou, s manželem i malými dětmi vyrazila do světa

Cestovat s malými dětmi není vždy úplně med. Stejný názor by ale nesdílela Karen Edwardová, která využila mateřskou dovolenou, aby s manželem a jejich dvěma ratolestmi vyrazila do světa. Společně procestovali už přes 17 zemí a nemohou si to vynachválit. Podle Edwardové je to mnohem jednodušší, než kdyby měla být s dětmi doma, protože díky cestování je může snáz zabavit.