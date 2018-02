Pohřební komoru starou 4400 let archeologové našli při vykopávkách západně od Cheopsovy (Chufuovy) pyramidy. Postavena byla z hliněných cihel a ozdobená je dobře zachovalými nápisy a kolorovanými kresbami, které zpodobňují kněžku Hetpet na honu či při rybolovu. Zachycena je také vsedě u obětního stolu. Na kresbách je několikrát zpodobněna také opice, která byla v době páté dynastie oblíbeným domácím mazlíčkem.

Podle archeologa Mustafy Vazírího, který vykopávky vedl, je oblast, v níž se hrobka kněžky Hetpet našla, velmi slibná. „Očekáváme, že toho najdeme víc,” řekl agentuře AP. Podle Vazírího by se mohla na území nekropole najít dokonce ještě jedna hrobka samotné kněžky Hetpet.

Artefakty, které jí patřily, se v této oblasti našly už v roce 1909 a byly tehdy převezeny do muzea v Berlíně. Hetpetinu mumii se však zatím objevit nepodařilo.

Muzeum k nalákání turistů



Místo, kde byla hrobka staroegyptské kněžky vykopána, se nachází nedaleko staveniště, na kterém vzniká nové muzeum. V něm bude umístěna řada vzácných exponátů včetně těch nalezených v hrobce faraona Tutanchamona.

První část muzea by se měla otevřít ještě letos, celé by mělo být hotové v roce 2022. Egyptská vláda doufá, že se jí díky novým výstavním prostorám podaří přilákat zpět do země turisty, o které Egypt přišel v posledních letech kvůli nepokojům i teroristickým útokům.