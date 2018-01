Skupina japonských studentů, kteří navštěvují univerzitu v Boloni, se na jídlo zastavila v restauraci Osteria da Luca nedaleko náměstí sv. Marka. Ihned po jejím opuštění se vydali podat oficiální stížnost, uvedl Marco Gasparinetti, který šéfuje organizaci za občanská práva April 25. Podle něj se jedná o okrádání turistů.

Událost je to zřejmě natolik závažná, že se k ní na Twitteru vyjádřil i benátský starosta Brugnaro, jenž se zavázal prošetřit tvrzení hostů restaurace. Pokud se ukážou být skutečná, udělá vše pro to, aby potrestal osoby, které jsou za to zodpovědné. „Jsme pro spravedlnost. Vždy,“ uvedl. Majitel restaurace nicméně tvrdí, že si nepamatuje, že by měl v poslední době jakékoli problémy s japonskými návštěvníky.

Na bistro Osteria da Luca se na cestovatelském portálu TripAdvisor hromadí víceméně špatné recenze, které uvádějí, že obsluha nikdy neobjasní ceny na menu, ačkoli mluví téměř dokonalou angličtinou. Na lístku je totiž napsáno, že ryba vyjde na osm eur, ačkoli je to ve skutečnosti osm eur za 100 gramů. „Překvapuje mě, že jsme v tak otřesném podniku nemuseli platit i za dýchání vzduchu,” uvádí jeden z názorů na TripAdvisoru.

Riziko se zvyšuje



Nejedná se o první případ, kdy byli turisté v Benátkách vyděšeni částkou, která se objevila na účtence.V jiné restauraci byli během listopadu britští turisté nuceni za oběd zaplatit v přepočtu přes 13 000 korun, tři japonští turisté za troje těstoviny zase skoro 9000. Brit Luke Tang, jenž v Trattoria Casanova jedl se svými rodiči napsal stížnost přímo starostovi.

Podle Gasparinettiho se riziko, že obsluha restaurace turisty takto zkasíruje, zvyšuje. Poškozuje to však dobré jméno města. Mohlo by to být způsobeno proti turistickými náladami, které v Benátkách už nějakou dobu panují. Město je návštěvníky přehlceno, hosté se navíc mnohdy nechovají dvakrát slušně a reprezentativně.