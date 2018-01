Téměř jako krajina z mýtů, vikingských příběhů nebo z fantasy působí příroda na ostrově Skye. Zejména na něm a dalších ostrovech Vnitřních Hebrid londýnský fotograf Alessio Putzu dva týdny tábořil, toulal se a pořizoval snímky tamních krás. Zaměřil se při tom na pobřežní lokality, které na jeho fotografiích působí spíše jako pestrobarevné akvarelové malby.

Fotograf se zaměřoval především na pobřežní oblasti. Jednou z dominant ostrova Lewis je skalní oblouk.

Ačkoli fotografův výlet narušovaly časté přívaly deště, nezabránilo mu to v trpělivém čekání na příznivé podmínky k fotografování. „Zastihl mě opravdu silný déšť, ale to k focení krajiny patří. Jste součástí všech okolních elementů a snažíte se jen přírodu zachytit v tom nejlepším možném světle,“ cituje fotografa server The Sun. Putzu dodává, že doba, kterou na Hebridách strávil, pro něj byla neuvěřitelnou inspirací.

Skalní útvary Mangersta mohou vzdáleně připomínat jehly.

Cesta k majáku Neist Point vede přes idylický útes.

Na fotografových snímcích nechybí známé dominanty severu Skotska jako například maják Rua Reidh, pobřeží u vesničky Luskentyre na ostrově Harris, skalní oblouk na ostrově Lewis nebo maják Neist Point na Skye, k němuž vede úchvatná cesta přes vysoký útes čnící z moře. „Chtěl jsem z počasí vytěžit víc, proto jsem zamířil třeba k útesům Mangersta při západu slunce, kdy jsou kameny krásně nasvětleny,“ popisuje fotograf jeden z přírodních úkazů, který může připomínat jehly.

Vnitřní Hebridy disponují působivou přírodou.

Krásné scenérie se nacházejí i ve vnitrozemí ostrova Skye. Patří k nim například takzvané Vílí tůňky, vodopády s jezírkem, v němž se mísí několik odstínů barev od temně smaragdové až po tyrkysově modrou. Dá se v nich i koupat, na což si ale vzhledem k nízké teplotě troufnou jen otužilci. [celá zpráva]