„Byla jsem vším absolutně nezaujatá, unavená z práce a neměla jsem žádný osobní život,“ popisuje nyní 24letá instruktorka jógy stereotyp, ze kterého se toužila dostat.

„Měla jsem nízké sebevědomí a setrvávala v letargii. Byla jsem vším už natolik deprimovaná, že jsem si uvědomila, že musím něco změnit. Jenže jsem neměla úplně kuráž opustit práci, díky které jsem měla stálý příjem,“ tvrdí Tereninová.

