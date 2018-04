Jakub Kynčl (San Francisco), Novinky

Alcatraz je jednou z dominant San Franciska. Pokud se podíváte průměrným turistům do jejich připravených itinerářů, obvykle je návštěva této věznice mezi pěti hlavními body, které chtějí ve městě spatřit na vlastní oči. Legendární zakroucená ulice Lombard Street, rušné molo Pier 39 a legendární most Golden Gate pak většinou nechybí také. A právě z mostu natřeného tzv. mezinárodní oranžovou barvou je ranní pohled na mlhou zastřený Alcatraz kouzelný. [celý článek]

Alcatraz Island v ranním oparu

FOTO: Jakub Kynčl, Novinky

Pokud vám nestačí pohled zdálky, tak budete muset na ostrov vyrazit lodí. V tomto ohledu se vám mnoho variant nenabízí - vlastně jen jedna jediná. O dopravu na ostrov se totiž stará výhradně společnost Alcatraz Cruises, která pořádá plavby směrem na ostrov až 20krát denně. Vyjma těch standardních, které čítají běžnou prohlídku a zapůjčení audioprůvodce, mají v nabídce i prohlídku noční a také speciální rozšířenou, během které můžete vidět o něco více než při standardní prohlídce.

Z Alcatrazu měli vězni výhled na San Francisco - na obzoru je vidět most Golden Gate.

FOTO: Jakub Kynčl, Novinky

Cesta lodí na ostrov netrvá dlouho, jen slabou půlhodinku. Právě z lodi se vám ale dostane těch nejkrásnějších výhledů na celek vězení. Počítejte s tím, že jde o jednu z nejpopulárnějších atrakcí v celém San Francisku, a tak jsou v hlavní turistické sezóně tyto plavby mnohdy vyprodané na několik dnů dopředu, a pokud máte v San Francisku málo času, vyplatí se udělat rezervaci i měsíc dopředu.

Alcatraz je jednou z nejpopulárnějších atrakcí San Franciska.

FOTO: Jakub Kynčl, Novinky

Poté, co dorazíte na ostrov, dostane se vám základních orientačních tipů a pak už je jen na vás, jakým tempem si samotné vězení projdete, vrátit se totiž můžete jakoukoliv z dalších lodí, které přivezou na ostrov další turisty. Pokud tedy plánujete pořídit i nějaké snímky bez lidí, nejlepší alternativou je vyrazit na ostrov hned prvním ranním spojem, než se ve vězení nakupí návštěvníci z několika lodí. Audioprůvodce je nedílným společníkem, ale ač je dostupný už ve velkém množství jazyků, čeština mezi nimi zatím není.

Chladné, velké, strohé - takové je vězení na ostrově Alcatraz. Pokud jej chcete vidět bez davů, vyjeďte prvním ranním spojem, ignorujte úvodní slovo průvodce a rovnou zamiřte do nitra vězení. Během několika minut poté se totiž vězení zaplní...

FOTO: Jakub Kynčl, Novinky

Asi největším lákadlem vězení je cela 181, ve které trávil legendární mafián Al Capone většinu svého trestu. Jenže pořídit její snímek není nic lehkého. Nachází se totiž v prvním patře vězení, kam se během standardní prohlídky nemáte šanci dostat. Výstup do patra je zahrazený a vy tak musíte fotit z přízemí. Nezbývá tedy než dostat svůj fotoaparát do co největší výšky a vyhnout se zábradlí. Fotografové si už jistě sami domyslí, jak na to.

Cela 181 je výjimečná tím, že zde strávil značnou část svého pobytu na Alcatrazu známý mafián Al Capone.

FOTO: Jakub Kynčl, Novinky

Pokud vás však samotná historie tolik nebere a spíše se chcete vyfotit za mřížemi jakékoliv cely, budete mít příležitostí habaděj. A ač tento snímek na sociálních sítích vaše přátele určitě pobaví, na místě velmi rychle zjistíte, s jak šíleně neoriginálním nápadem jste na proslulý ostrov dorazili. Není totiž nic výjimečného, že se v těch působivějších celách legendárního vězení, které fungovalo v letech 1934 až 1963, přesně na tyto snímky stojí fronty.

Na snímku uprostřed je nejznámější vězeň Alcatrazu - Al Capone.

FOTO: Jakub Kynčl, Novinky

Rozhodně však nevynechte možnost vstoupit do cely zvané „díra”. Šlo o samotku, kde mohli vězni trávit v kuse až 19 dní. Zvukotěsná a temná cela byla obrovským záběrem pro psychiku těch, kteří zde skončili. Tmu a ticho vězňům přerušilo pouze třikrát denně servírování jídla. Obvykle těchto 19 dní bohatě stačilo k tomu, aby se daný vězeň začal chovat dobře. Pokud však dělal problémy i nadále, byl ze samotky vypuštěn pouze na několik chvil, vyčistil si zuby a následně ho čekalo dalších 19 dní ve tmě a tichu.

V celách je jasně patrné, že životního prostoru vězni zrovna hodně neměli. V této cele bylo aspoň světlo, na samotce však chybělo.

FOTO: Jakub Kynčl, Novinky

Ve vězení je však více míst, které stojí za návštěvu. Navede vás do nich audioprůvodce nebo jeden z hlídačů, pokud je požádáte. Určitě zavítejte do kuchyně, vyjděte se podívat na dvorek, kde mohli vězni do těla načerpávat aspoň nějaké sluneční paprsky. Pokud tedy nebylo zrovna pod mrakem, což je v San Francisku poměrně časté. Někteří na ostrově stráví jen hodinu a s depresivním pocitem odjíždějí. Jiní zde klidně stráví půl dne a odjíždí s pocitem, že stejně možná neviděli úplně všechno.

Alcatrazské vězení ukončilo svůj provoz v roce 1963.

FOTO: Jakub Kynčl, Novinky

Takovou menší kuriozitou jsou mouchy, které vás budou na ostrově Alcatraz obtěžovat, zejména pak pokud dorazíte mezi zářím a listopadem. Jsou důležitou částí místního ekosystému a nepředstavují žádné zdravotní riziko, ale během návštěvy si jich rozhodně povšimnete. Ale v momentě, kdy vstoupíte do vstupní haly vězení, která v době jeho fungování sloužila pro hromadné sprchování vězňů, budou vaše smysly zaměstnány něčím úplně jiným než zdejšími mouchami...