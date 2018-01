Opilý irský pár se pohádal v letadle. To muselo nouzově přistát

Let společnosti Ryanair ze španělského Alicante do irského Dublinu byl předevčírem neočekávaně přerušen. Zhruba padesátiletý irský pár se totiž na palubě opil a ostatní cestující svým hádáním obtěžoval natolik, že se posádka rozhodla pro razantní krok. Letadlo nouzově přistálo v severošpanělském Santanderu, kde si oba rušivé pasažéry převzala policie, informoval server The Independent.