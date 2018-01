Rady a tipy do Kambodže

Přímý letecký spoj z Prahy do Kambodže nenajdete. Soustřeďte se tak na možnosti s jedním přestupem. Pokud chcete svou dovolenou v zemi Khmérů plánovat s předstihem a nechcete spoléhat na poslední chvíli a věřit v objevení akčních letenek, rozumnou alternativou je spoj aerolinek Emirates. S těmi se dostanete do Phnompenhu přes Dubaj a zpáteční letenky na leden či únor začínají přibližně na 17 300 korunách. Let má stop-over v barmském Rangúnu.