Praha



Tříkráloví otužilci

Přijďte se v sobotu odpoledne podívat do Pražských Benátek na odvážné tříkrálové otužilce. Ti jako tradičně poplavou zhruba 200metrovou trasu od pátého pilíře Karlova mostu až do přístaviště, kde na ně čeká převoznický punč a čočková polévka. Výkonem si vyslouží i panovnickou korunu a pamětní diplom.

Zavírání Vánoc

V neděli odpoledne se v Horních Počernicích můžete setkat se třemi králi a jejich velbloudem, kteří se vydají od Chvalské tvrze na zdejší zámek. Svůj průvod zakončí v zámecké kočárovně. Chybět nebudou vystoupení dětských pěveckých sborů. Další informace najdete zde.

Prohlídky muzea historických oděvů

Komentované prohlídky s názvem Život pod schody pořádá tuto sobotu i neděli Muzeum Kouzlo starých časů na Malé Straně. V rámci expozice Lesk viktoriánských salónů vám průvodci přiblíží povinnosti komorných v 19. století a způsoby oblékání žen.

Středočeský kraj

Tříkrálová koleda

My tři králové jdeme k vám… Vyrazte v sobotu do skanzenu v Kouřimi nedaleko Kolína, kde budou dopoledne i odpoledne chodit malí koledníci s tříkrálovou hrou. Dozvíte se něco o novoročních lidových zvycích nebo se můžete zúčastnit dílny s malováním svatých obrázků na sklo či s výrobou františků nebo papírových betlémů. Více informací zde.

Výstava fotografií Dana Bárty

Dan Bárta je nejenom slavný zpěvák a textař, věnuje se také fotografování. V rakovnickém Muzeu T. G. M. si můžete prohlédnout výstavu jeho velkoformátových snímků vážek, za které Bárta nedávno získal cenu rektora Ostravské univerzity. Další informace naleznete zde.

Jihočeský kraj

Tříkrálový koncert

Neseďte v sobotu doma a zajeďte si třeba do Chlumu u Třeboně! Odpoledne se ve zdejším kostele Nanebevzetí Panny Marie koná tříkrálový koncert, na němž účinkuje Rapšašský komorní orchestr. Uslyšíte české barokní skladby od Františka Xavera Brixiho a Adama Michny z Otradovic, ale i vánoční písně a koledy. Podrobnosti zde.

Plzeňský kraj

Vážná hudba na hradě

Novoroční koncert pořádá na svátek Tří králů odpoledne vodní hrad Švihov. Ve zdejším výstavním sále vystoupí orchestr Jižního předměstí, jenž odehraje melodie od barokního skladatele Heinricha Bibera, Tomasa Albinoniho nebo G. F. Händela. Více informací najdete zde.

Karlovarský kraj

Výstava obrazů

V Galerii Goethe v Mariánských Lázních si můžete prohlédnout obrazy malíře Václava Balšána, které vytvořil v posledních dvou letech. Karlovarský umělec, který je známý i v zahraničí, se soustředí především na krajinu – záznamy lesů, lomů či polí. Další informace naleznete zde.

Ústecký kraj

Prohlídka výstavy o barokních knihách

V sobotu odpoledne se můžete zúčastnit komentovaných prohlídek výstavy Tajemství barokní knihy, která probíhá v Oblastním muzeu v Litoměřicích. Expozicí vás provedou restaurátorky Státního oblastního archivu v Litoměřicích, prohlídku navíc doplní praktické ukázky. Podrobnosti zde.

Liberecký kraj

Skibusy zdarma

Zajeďte si o víkendu zalyžovat do Krkonoš. K přesunutí se do horských středisek můžete využít skibusů, které budou vyjíždět z Prahy, Poděbrad, Mladé Boleslavi a dalších míst do Pece pod Sněžkou, Herlíkovic, Rokytnice nad Jizerou nebo Špindlerova Mlýna. Více informací najdete zde.

Královéhradecký kraj

Výstava betlémů

Vánoce sice již v sobotu o svátku Tří králů oficiálně končí, přesto si je můžete ještě připomenout. Třeba návštěvou výstavy betlémů v Městském muzeu v Novém Městě nad Metují, kde najdete díla řezbáře a sochaře Zdeňka Farského. Ten své betlémy kromě výstav po České republice prezentoval i v USA. Další informace zde.

Pardubický kraj

Výstava fotografií v muzeu loutek

Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi nedaleko Pardubic oslavilo 45. výročí svého založení a při této příležitosti otevřelo výstavu s názvem 45 MLoKu. Ta představuje nejzajímavější okamžiky v historii největšího muzea loutek v tuzemsku prostřednictvím trojrozměrných velkoformátových fotografií. Podrobnosti zde.

Vysočina

Expozice barokních obrazů

Líbí se vám nizozemská barokní malba? Pokud ano, neměli byste si nechat ujít výstavu v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě. Kolekce prezentuje čtyři desítky obrazů nizozemského malířství – od portrétů přes krajinomalbu až po zátiší a náboženské motivy. Více informací zde.

Jihomoravský kraj

Vinařský ples

Kulturní dům v obci Dubňany nedaleko Hodonína pořádá v sobotu večer již třetí ročník Plesu vinařů. Těšit se můžete na předtančení, zábavný program věnovaný vínu a také tombolu. K tanci zahraje hudební skupina Nota Bene. V ceně vstupenky mají návštěvníci skleničku a lahev vína. Další informace najdete zde.

Olomoucký kraj

Tříkrálový koncert

Zajděte si v neděli vpodvečer do kostela svatého Michala v centru Olomouce. Čeká vás tříkrálový koncert, na němž vystoupí Hanácký mužský sbor Rovina a cimbálové uskupení CM Záletníci z Velké Bystřice. Zazní vánoční lidové písně, pastorely i tradiční hanácké koledy.

Zlínský kraj

Ledové sochy

Do beskydských Pusteven se můžete zdarma přijít podívat do dvou tematických stanů s ledovými sochami, které se zde otevřou v sobotu na Tři krále. Tento víkend zde uvidíte řezbáře v akci, navíc se můžete nechat zvěčnit u fotostěny nebo si zajít na jarmark. Pro děti budou připraveny sochy ze sněhu i lezecká hora. Podrobnosti zde.

Moravskoslezský kraj

Výstava malovaného porcelánu

Fenomén ručně malovaného porcelánu z Polska představuje výstava v Městském muzeu v Rýmařově v Galerii Octopus. Vznikla ve spolupráci s Muzeem Wsi Opolskiej w Opolu v rámci projektu s názvem Kulturní sblížení. Další informace naleznete zde.