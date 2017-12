Na linkách bude létat stroj s kapacitou 120 cestujících. Prostřednictvím letiště v Brně-Tuřanech, které je po letišti v Praze-Ruzyni druhým největším v Česku, ročně vyráží do zahraničí anebo přijíždí do ČR zhruba půl miliónu lidí.

Přestože počet přepravených postupně vzrůstá, letiště se v uplynulých dnech potýkalo s potížemi na pravidelných linkách. V listopadu byla zrušena linka z Brna do nizozemského Eindhovenu a od ledna 2018 bude zrušena pravidelná linka, která spojuje Brno s londýnským Lutonem.

Za prací i poznáním

Zachovány jsou tak pouze dvě původní pravidelné linky, Brno–Mnichov a Brno–Londýn, kam se létá na letiště ve Stanstedu. Právě k nim přibude pět nových linek. Do Milána a Bruselu se bude zřejmě létat třikrát týdně a do Říma, Barcelony a Lvova dvakrát.

„Ukrajinský Lvov je pro nás velice zajímavou oblastí. Mnozí lidé z něj u nás pracují, navíc Lvov je historické město, které může být i turisticky atraktivní pro naše občany,“ řekl Právu hejtman Šimek.

Lety do Bruselu by mohly podle vedení kraje lákat k cestám především zástupce různých institucí a firem z Česka na jednání do sídla Evropské unie. Lety do Říma a Barcelony zřejmě více poslouží turistům mířícím za slavnými italskými památkami. U linky do Milána se předpokládá, že bude přepravovat nejen rekreanty, ale také zástupce firem a institucí.

Rumunský partner

Na vytvoření nových spojů se domluvila krajská dceřiná firma Jihomoravská rozvojová společnost. S rumunským dopravcem Blue Air založí společný podnik nazvaný Blue Air Moravia Transportation. „Rumunská firma patří k nejlépe rozvíjejícím se evropským leteckým přepravcům. Nyní vlastní zhruba třicet letadel a počet svých strojů bude zvyšovat,“ doplnil Šimek.

Podle svých slov se na podpoře těchto leteckých linek již domluvil se zástupci Zlínského, Olomoucké kraje a Kraje Vysočina. Předpokládá se, že zpáteční letenky na nově sjednaných leteckých linkách se budou pohybovat mezi 4000 a 6000 korunami. Představitelé kraje s vedením rumunské společnosti očekávají, že by se po zavedení pěti nových pravidelných linek z Brna-Tuřan mohl počet přepravených cestujících prostřednictvím brněnského letiště ročně zvýšit až o 130 000 osob.

V prvním roce spolupráce s Blue Air investuje Jihomoravský kraj do pěti nových linek 120 miliónů korun. V roce 2019 by pak měl krajský úřad vyčlenit na tyto účely již jen 40 miliónů a v roce 2020 by měly být tyto spoje natolik ekonomicky soběstačné, že již nebude nutná žádná další finanční podpora kraje.