Zámek, který se nachází v západní Francii u městečka Les Trois-Moutiers, má za sebou velmi výživnou historii. Stavba obklopená jezírkem a travnatými loukami byla ve středověku dvakrát obsazená anglickými vojsky a během Velké francouzské revoluce podlehla drancování. Na počátku 18. století chtěl zámek zrekonstruovat vlivný obchodník z Paříže Francois Hennecart. Ke konci 19. století památka připadla baronu Lejeunu Edgarovi, který zde pořádal večírky.

Památku začala pohlcovat příroda.

FOTO: Profimedia.cz

Všechny snahy o záchranu zámku ovšem definitivně vyhasly v roce 1932, kdy celý interiér vyhořel a s ním i knihovna plná historických knih, tapisérií a maleb. Památka roku 1981 přešla do rukou novému vlastníkovi, který doufal v její obnovu. Nákladnost i rozsáhlost nutné opravy se ale ukázaly být až příliš komplikované, a tak zámek chátral dál a začaly se mu rozpadat věžičky a fasáda.

Kampaň je stále otevřená



Zdá se však, že příběh bude mít — jak je v pohádkách běžné — dobrý konec. Závěrem letošního října byla totiž spuštěna crowdfundigová kampaň, která si vytyčila cíl posbírat dostatek peněz na záchranu zámku. „Přemýšleli jsme o novém způsobu, jak zapojit lidi do zachování kulturního dědictví,“ uvedl pro CNN Travel zakladatel kampaně Romain Delaume. A tak se všichni přispěvatelé zároveň stali majiteli kdysi majestátní památky.

Turistům by se měl zámek otevřít koncem roku 2018 nebo začátkem roku 2019.

FOTO: Profimedia.cz

Do kampaně se zapojily tisíce lidí a zatím se vybralo kolem 750 000 eur, tedy bezmála 19,1 miliónu korun. Výzva ovšem zůstává otevřená i nadále. V dalších týdnech by se měl projekt pohnout dále. „Dalším krokem bude obstarat klíč a tisícům spoluvlastníků umožnit vstup do památky,“ uvedl Delaume.

Zámek v průběhu let už začala pohlcovat příroda, na ochozech bují keře a stromy rostou i na nádvoří. Podle Delauma je to už nyní součást historie, a proto bude důležité tento aspekt zapracovat a proti přírodě nebojovat. Podle současných odhadů by se mohl La Mothe-Chandeniers veřejnosti otevřít koncem příštího roku nebo začátkem roku 2019.