Když se řekne Amsterdam, mnoho lidí si vybaví především Čtvrť červených luceren (Red Light District) či coffee shopy. Třetinu nevěstinců přitom město uzavřelo v roce 2008 a v roce 2011 se začaly uzavírat rovněž coffee shopy nacházející se poblíž škol, uvádí agentura Reuters. Přesto se jedná o atrakce, které přitahují velkou pozornost návštěvníků.

Turistické zastoupení se snaží prezentovat město jako centrum kultury — koneckonců jen v málokteré evropské metropoli se nachází tolik muzeí. Amsterdam je domovem děl od Van Gogha či Rembrandta, ale nachází se zde i dům Anny Frankové. „Lidé přicházejí do Amsterdamu, aby si uspořádali večírek v mé části města,“ řekl jeden z obyvatel Bert Nap, který žije poblíž centra. „Kvůli obchodům zaměřeným na turisty jsme přišli o pekařství a podobně,“ dodal.

Chcete poznat Nizozemsko, ale zároveň se vyhnout davům?

Nizozemský Utrecht je klidnou alternativou hektického Amsterdamu



Think tanková organizace Amsterdam in Progress se snaží přijít s řešením, které by obnovilo ztracenou rovnováhu mezi místními a turisty. Podle jejího zakladatele Stephena Hodese nejde jen o vysoké počty návštěvníků, ale především o určité typy lidí, které městu škodí. V hojné míře jsou to právě ti turisté, kteří do Amsterdamu míří třeba na rozlučky se svobodou. A jedná se zejména o mladé Brity.

Zákazy i alternativy

Jedním způsobem je cesta zákazů. Ta se nedávno například dotkla takzvaných pivních kol, která byla mezi mladými velmi populární. Jejich osazenstvo ale ve městě způsobovalo takový nepořádek a virvál, že se „beer bikes“ v centru zakázala. [celá zpráva]

Městské zastoupení by ale raději než cestou zákazů šlo cestou hledání alternativ. Jednou z možností je proto snaha o uvolnění přeplněných míst a odklon turistů na méně frekventovaná místa — třeba i za hranice Amsterdamu. [celá zpráva]

Podle manažerky pro historické centrum města Annemieky Bieringové potřebuje Amsterdam vylepšit svou image, aby turisté věděli, že se nejedná o místo, kde se dá levně pořídit alkohol, vyrazit na sexuální dobrodružství nebo proflámovat celá noc. Místní se už jen modlí, kdy se jejich město dá opět do pořádku a chaotický život se trochu uklidní. Zdá se ovšem, že se to jen tak nestane.

V žaludku jim leží totiž i další kategorie návštěvníků. Do Amsterdamu při probíhajícím brexitu přesídlila Evropská léková agentura, která měla dosud centrálu ve Spojeném království. Podle některých to povede k výraznému ekonomickému růstu, odpůrci tvrdí, že se život ve městě naopak prodraží a bude ještě hektičtější.