Proč se do letadla nastupuje vždy zleva? Tradice sahá až k námořnictví

Uvědomili jste si někdy, že pokaždé, když nastupujete do letadla, je to z jeho levé strany? To, co dnes bereme jako automatismus, má ovšem logické vysvětlení. Historie tohoto zvyku sahá až k námořnictví a zaoceánským plavbám, kdy do parníku lidé také nastupovali z levé strany. Důvodů je ale víc.