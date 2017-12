Mezi nejoblíbenější destinace patří tradičně Itálie, zejména oblast Livigna a Val di Fiemme. V Rakousku si popularitu drží Nassfeld, Pitztal, oblasti Tyrolska a Salcburska. Do Francie nejčastěji Češi vyrážejí do Tignes. Výhodou zahraničních středisek je nejen garance sněhu, ale větší výběr sjezdových tratí a menší čekací lhůty na vleky.

Pomyslnou třešničkou jsou i nabídky na zpestření pobytu. Podle Evy Němečkové z cestovní kanceláře Firotour stále častěji zařizují pro klienty i takové aktivity, jako je např. řízení rolby, spaní v iglú, apres ski párty nebo procházky se sněžnicemi.

Mnohé cestovní kanceláře nadále rozšiřují svou nabídku středisek, ale i samotných služeb na místě. V některých mohou být animátoři, ale i zkušení česky mluvící instruktoři. „I v letošním roce je zvýšený zájem o kombinace wellness, resp. lázeňských pobytů, a lyžování,“ říká Ladislav Peška z cestovní kanceláře Slan Tour.

Skutečná zimní sezóna v Alpách právě začíná. Zatímco na ledovcích se lyžuje už od října, níže položená střediska se pro lyžaře otevírají právě v těchto dnech. Stalo se už tradicí, že mnohá z nich nabízejí kromě lyžování i četné zábavní akce.

Rakousko

Zell am See

Zahájení sezóny proběhne o víkendu 7. až 10. prosince. Lyžařské středisko Schmittenhöhe oslaví 90 let svého fungování spuštěním nové velkokapacitní lanovky areitXpress. Od pátku do neděle se v Zell am See konají živé koncerty a DJ produkce. V sobotu se v městečku otevřou i vánoční trhy. Více zde.

Saalbach Hinterglemm

V tomto salcburském středisku sezóna začíná právě dnes. Hlavní úvodní akce však proběhnou v následujících týdnech. Tradiční Bergfestival se koná 8. až 10. prosince. O dalším víkendu je na pořadu festival elektronické hudby, označovaný jako největší zimní klubová párty, do níž se zapojí většina místních klubů a restaurací. Více zde.

Nassfeld

Lyžařská sezóna začíná 7. prosince. O následujícím víkendu se v Nassfeldu koná Yetti Snow Show, jejíž součástí jsou koncerty, testování lyží a módní přehlídky. Rakouský šampionát v lezení po ledové stěně se koná 6. ledna. Závodníci budou šplhat po ledovém sloupu vysokém 28 metrů. Zájemci si mohou za asistence instruktorů vyzkoušet „amatérskou“ ledovou stěnu. Více zde.

Pitztal

Lanovky se ve středisku rozjíždějí již dnes, ale slavnostní zahájení sezóny je plánováno na příští týden koncertem nejpopulárnější rakouské zpěvačky Christiny Stürmer na otevřené scéně ve středisku Hochzeiger. Více zde.

Itálie



Livigno

Tři desítky lanovek se v Livignu rozjíždějí dnes. Po prosincových svátcích se rozjede kolotoč akcí. Šampionát snowboardistů do 16 let se koná 20. ledna, Family Week, během něhož budou mít děti pobyt a lyžování zdarma nebo s velkými slevami, začne 27. ledna. Karnevalový týden se rozjede 10. února.

Val di Fiemme

Sezóna v celém údolí slavnostně začne 10. prosince a slavit se bude celý týden. Koncerty, divadelní a zábavní představení se chystají ve všech střediscích. Budou mít mezinárodní charakter, neboť jejich aktéři přijedou z několika okolních zemí, včetně ČR.

Už v pátek v Cavalese startuje vánoční trh a adventní slavnosti následují další víkend v Predazzu, Vareně a v Teseru. Světový pohár běžkařů Tour de Ski se uskuteční 6. a 7. ledna a o týden později proběhne Světový pohár v severské kombinaci. Více zde.

Jižní Tyrolsko

Řada středisek zahájila zimní sezónu již koncem listopadu. Dnes se začíná lyžovat v Alta Badia, Isarcu a ve Speikbodenu, o týden později následuje Brixen, Val Gardena, Meran 2000 a Colle Isarco. Od 6. prosince začínají v horských obcích vánoční trhy a slavnosti, jejichž hlavní postavou je Krampus, ošklivá pohádková potvora, doprovázející Mikuláše.

Mezi Čechy jsou populární italské Dolomity.

FOTO: Profimedia.cz

V Taufers se 8. prosince uskuteční tradiční ďábelská maškaráda, po sjezdovkách se budou prohánět postavy v tradičních maskách, čím hrozivější, tím budou mít větší úspěch. Podobná ďábelská show se bude konat 9. prosince v Dobbiaco, zatímco v Alta Badia téhož dne uspořádají andělský průvod.

Také v Jižním Tyrolsku si přijdou na své obdivovatelé závodníků Světového poháru. Snowboardisté budou závodit 14. prosince v Eggentalu a mužská kategorie super G se pojede o den později ve Val Gardeně. Více zde.

Slovensko



Ve Vysokých Tatrách mají letos novinku, která se jmenuje Gopass. sk. Na internetu si lze koupit skipasy, které mají být cenově mnohem výhodnější než ty kupované na místě.

V Tatranské Lomnici přibylo sněhových děl, a tak se má zlepšit pokrývka sjezdovek. Tradiční tatranská atrakce, Ledový chrám se na Hrebienku otevře 8. prosince. Tamtéž se od 12. do 14. ledna uskuteční sympozium ledových sochařů, kteří tam budou tvořit svá díla ze 45 tun ledu.

Závody psích spřežení jsou v Tatranské Lomnici naplánovány na 10. a 11. ledna.

Řada lyžařů míří k našim východním sousedům do Tater.

FOTO: Profimedia.cz

V Nízkých Tatrách začne letošní sezona 2. prosince koncertem skupiny Queenie, která se proslavila hity svého legendárního vzoru, skupiny Queen. Na koncertu vystoupí i přední slovenští DJ´. Celodenní freestylová party, soutěže a exhibice nazvaná Shred Day se bude v Jasné konat 12. prosince. V Nízkých Tatrách sice letos nechystají převratné novinky, ale přibylo tam zasněžovacích zařízení, na několika sjezdovkách byly vylepšeny některé bezpečnostní prvky.

V nabídkách cestovních kanceláří a agentur jsou i letos hojně zastoupeny balíčky s kombinací lyžování a relaxačních pobytů v lázeňském komplexu v Bešeňové. Více zde.