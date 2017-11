Švýcarská víska potřebuje mladé lidi. Novým obyvatelům zaplatí půl miliónu korun

Vylidňování vesnic a přesun obyvatel do měst je tak trochu fenomén dnešní doby. Své o tom ví odlehlá švýcarská víska Albinen, v níž žije 240 obyvatel. V naději, že přitáhne nějaké lidi, rozhodl se úřad každému novému příchozímu nabídnout v základu 25 000 franků, což je přes půl miliónu korun. Podmínkou je, že by se mělo jednat o mladé lidi pod 45 let.