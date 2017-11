Bitva o opěrky v letadle. Kdo si může nárokovat obě

Všichni, co letěli to znají. Dilema, zda je taktní zabrat obě opěrky na lokty nebo se o nějakou podělit s dalšími spolucestujícími. Britský Telegraph si k rozluštění této záludné otázky přizval několik odborníků na slovo vzatých, a i u nich se názory poněkud liší. Například odbornice na etiketu tvrdí, že pouze prostřední pasažér by měl mít nárok na obě opěrátka.