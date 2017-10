„Jsme otevřené a tolerantní město,“ uvedla šéfka turistické centrály Geerte Udová pro Condé Nast Traveler v narážce na Benátky či Barcelonu, kde proti turistům proběhly protesty. Udová a její tým z organizace I Amsterdam se poslední dva roky snaží cestovatelům ukázat, že hlavní nizozemské město není jen slavná čtvrť Red Light District nebo Museum Quarter.

Data, která pomocí turistické karty Amsterdam’s City Card nasbírali, analyzují a vyhodnocují, které pamětihodnosti jsou nejvíce vytížené a například to, zda se zájem návštěvníků některým směrem odklání. „Díky informacím z karty přesně vidíme, jak se turisté chovají. Každý, kdo přijde do města chodí třeba do Van Goghova muzea ráno a na projížďku lodí vyráží odpoledne,“ uvedla Udová.

Má pomoct technologie



Aby nedocházelo k přeplnění, zkusil tým tento vzorec přehodit a navrhl lidem, aby na vyjížďku lodí vyrazili ráno a vyhnuli se tak davům v muzeu. Součástí strategie, jak přecpanému městu ulehčit, byla také živá vysílání mapující dlouhé fronty na nejpopulárnějších místech. Turisté si díky tomu mohli svůj rozvrh naplánovat jinak.

Důležitou součástí je ale také odklon od typických atrakcí k těm méně známým. Třeba do přímořského městečka Zandvoort, ležícího zhruba 30 kilometrů od metropole, a které bylo neoficiálně přejmenováno na Amsterdam Beach — aby návštěvníci věděli, že se do něj mohou pohodlně dostat hromadnou dopravou.

Technologie hraje obecně velkou roli v přesunu turistů. Například mobilní aplikace nazvaná Discover the City posílá uživatelům notifikace kdykoli, kdy je nějaká z atrakcí přeplněná. Kromě upozornění dostanou turisté také několik alternativních návrhů, kam vyrazit. „Nemůžete zkrátka uzavřít město, to je krátkodobé řešení. Musíte přijít s řešením do budoucna, abyste udrželi krok s okolním světem,“ uzavřela Udová.