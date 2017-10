Z Letiště Václava Havla Praha se bude podle zimního letového řádu létat do 41 zemí. Linky pro cestující bude provozovat 56 leteckých společností, celkem bude z Prahy létat 61 aerolinek. „V následujících měsících nabídneme nejen spojení do 11 nových destinací, ale v porovnání s předchozí zimou přivítáme pět nových dopravců v osobní přepravě,” uvedl předseda představenstva Letiště Praha Václav Řehoř.

Zemí s největším počtem míst s pravidelným spojením z Prahy bude Velká Británie, 15 nabízených destinací je o tři více než v loňské zimě. Následuje Rusko s deseti destinacemi a Španělsko, Itálie a Francie s devíti místy. Nově se na seznamu zemí objeví Island s linkou do Keflavíku a Gruzie s Tbilisi.

Na všechna londýnská letiště



Nejvíce letů za den bude v zimě směřovat do Londýna, bude jich až 13. Poprvé budou navíc lety z Prahy směřovat na všechna mezinárodní londýnská letiště. „Stane se tak díky nově otevřené lince na letiště Londýn/City obsluhované šestkrát týdně společností BA Cityflyer, dceřinou firmou British Airways,” podotkla Janoušková.

Nové bude také spojení na další londýnské letiště Southend, společnost Flybe ho zavedla letos v květnu. Spojení s Velkou Británií posílí i irský Ryanair, který bude nabízet lety do Liverpoolu. „Mimo to zahájí irský nízkonákladový dopravce osm nových linek z Prahy, a to včetně nové destinace Krakov,” uvedla mluvčí. Mezi dálkovými linkami se v zimě poprvé objeví čínský Si-an známý díky terakotové armádě.

Pokračovat bude spojení do katarského Dauhá, zavedené v létě, které nabízí přestupy na další linky do Asie a Austrálie. V zimní nabídce pravidelných letů přibudou dál ruský Kaliningrad, dánský Aarhus či izraelský Ejlat. Charterové lety pro dovolenkáře budou směřovat i do exotičtějších destinací, jako jsou Keňa, Kapverdské ostrovy, Omán, Dominikánská republika, Kuba nebo Vietnam. Zimní letový řád bude platit do 24. března.