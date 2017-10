Čínské aerolinky napřímo spojí Prahu s městem Terakotové armády

Je to úspěch linky z Prahy do Šanghaje, který přiměl čínské aerolinky China Eastern zvýšit její frekvenci. Co je však pro cestovatele a turisty nejzajímavější, že dvě z těchto spojení týdně budou mít nově mezipřistání ve městě Si-an. Hlavní město provincie Šen-si je mimo jiné domovem světově proslulé Terakotové armády, která je nyní Čechům blíže než kdy jindy.