My Češi jsme Jana Pavla II. milovali pro jeho vřelost a bezprostřednost. A k nám do Hejnic navíc přijíždějí i polští poutníci, mají to sem kousek, tak i proto jsme o relikvii po Janu Pavlu II. tolik stáli,“ vysvětlil Právu hejnický farář Pavel Andrš.

Relikvii pro Hejnice v Polsku zařídil emeritní krakovský arcibiskup, kardinál Stanislaw Dziwis, jenž býval osobním sekretářem Jana Pavla II. „Napsal nám, že nám kapku krve, odebranou z ampulí, které mají v Krakově k dispozici, rád věnuje,“ popsal Andrš. Hejničtí navíc už letos v květnu získali od spřátelených katolíků v příhraniční polské Bogatynii velký obraz někdejšího papeže.

Světcova kapka krve pak z Polska dorazila už během léta. Hejnická farnost ale ještě musela připravit vhodné místo, kam bude uložena. „Relikviář, do nějž kapku krve uložíme, bude mít tvar kapky. Bude to taková malá monstrance, zakončená křížem, který nosíval jako berlu Jan Pavel II.,“ objasnil hejnický farář.

„Nad relikviářem bude ještě umístěný papežský znak ze skla, který pro nás vyrobilo sklářské studio v Heřmanicích,“ dodal farář. Slavnostní mše svatá spojená s uložením kapky krve začíná v Hejnicích v sobotu v půl páté odpoledne.