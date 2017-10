Novodobí robinsoni. Opuštěný francouzský ostrov hledá nové správce

Ti, kdo touží po izolaci a klidu, mají nyní životní šanci. Ostrůvek Queménès u pobřeží Bretaně totiž hledá nové správce, kteří by zde bydleli a starali se o něj. Ti současní, manželé David a Soizic Cuisnierovi, na něm strávili deset let a řekli si, že už stačilo, a tak se rozhodli navrátit na pevninu k normálnímu životu. Podle Daily Mailu se do výběrového řízení zatím přihlásilo kolem dvaceti lidí.