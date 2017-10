Pojmenování hlavní město paprik není vůbec od věci. Ročně se zde vypěstuje až tisíc tun této plodiny a při sušení jsou domy v červené doslova zahaleny. Hlavními artikly jsou kapie a různé druhy chilli papriček, které se zde pěstují už po staletí.

Podle oficiálních stránek srbského turismu jsou semena těchto paprik stará kolem 200 let, a přestože byla již dávno vyvezena za hranice, kde se z nich papriky dále pěstují, neexistuje žádné lepší místo než Donja Lokošnica. Nejde totiž jen o samotné pěstování, ale také tradici a lásku, kterou místní do pěstování „červeného zlata“ vkládají. Je to totiž prakticky celoroční, mravenčí práce.

Papriky jsou pro vesnici hlavním zdrojem obživy.

FOTO: Profimedia.cz

Se sázením semínek do plastových nádob se začíná v dubnu, do země se sazenice přesouvají v květnu. Papriky mají rády teplo a vláhu, pro což mají přes horká léta v okolí vesnice ideální podmínky. Sklízí se ke konci září, kdy se část úrody nechává sušit na domech. Z mnoha paprik se ale vaří tradiční srbský pokrm ajvar, který se konzumuje jako salát či pomazánka. Ten nejlepší v Srbsku se údajně vyrábí právě v Donje Lokošnici.

Koncem září se papriky suší na zdech domů.

FOTO: Profimedia.cz

Ve vesnici se navíc také koná paprikový den, akce, při které se z této zeleniny připravují nejrůznější jídla nebo se pořádají soutěže — třeba v rychlém navlékání paprik pomocí jehlice na provázek. Lidová akce, která se rovněž koná v září, láká obyvatele i z okolních měst a vesnic.

Další část úrody se svazuje do dekoračních věnců, které se prodávají návštěvníkům vesnice. Také se exportují dále do Srbska nebo na další evropské trhy. Donja Lokošnica leží v Jablanickém okruhu a správně spadá pod město Leskovac. Od města Niš, které je třetí největší v zemi, je vzdáleno zhruba 45 minut cesty.