Irsko je třetí největší evropský ostrov a od Spojeného království jej kromě hranic se Severním Irskem dělí Irské moře. Západní pobřeží je omýváno Atlantským oceánem a zejména tato část nabízí nádherné skalnaté, divoké pláže. I v dnešní době se jedná o velmi katolickou zemi.

FOTO: pixabay.com

Historie území je úzce spojena s Kelty. Ti přišli na území Irska již v 6. století a doposud se zde koná řada festivalů či slavností, které navazují na tuto tradici, a to například Imbolc (svátek jara), Bealtaine (letní slunovrat), Lughnasadh (žně) a Samhain (podzimní slunovrat). V Irsku také můžeme spatřit pozůstatky megalitických staveb.

Ostrov je často označován synonymem smaragdový nebo zelený, a to pro svou všudypřítomnou barvu přírody plné luk, lesů, rašelinišť či vřesovišť. Přítomná je zejména 17. března, kdy se nejen v Irsku slaví Den svatého Patrika. Tato barva je pak vidět téměř kdekoliv, od oblečení po výzdobu měst, ale objednat si můžete i zelené pokrmy a nápoje.

FOTO: pixabay.com

Kudy?

Nejčastější spojení do Irska představuje 2,5hodinový let z Prahy do Dublinu, ale můžete si vybrat i jiná letiště, a to např. v Corku či Shannonu. Zejména do Dublinu létají i nízkonákladové společnosti.

Další možností, jak můžete ostrov navštívit, je trajekt z Francie či Velké Británie. Cesta trvá cca 18 hodin, respektive 3,5 hodiny. Využít můžete i řadu autobusových spojů, na cestu pak počítejte ale téměř 36 hodin.

Celé Irsko je dostupné pro cestování i místní dopravou, nejenže disponuje poměrně širokou silniční sítí, ale nabízí i kvalitní autobusovou a železniční dopravu.

FOTO: pixabay.com

Kdy do Irska?

Irsko nabízí nejen deštivé a mlhavé počasí. Mírné oceánské klima je ovlivněno Golfským proudem z Atlantiku. To zaručuje téměř stejné teploty po celý rok. Průměrná teplota se udává 10 stupňů. Mezi oblíbené měsíce k návštěvě tohoto smaragdu patří nejslunnější květen a červen, případně červenec a srpen.

Mezi nejdeštivější části ostrova patří západní část. Na cestu do Irska, zvláště pokud chcete navštívit zdejší přírodu, doporučujeme přibalit vhodné nepromokavé a větru odolné oblečení.

FOTO: pixabay.com

Do Dublinu

Hlavní město Dublin se svým miliónem obyvatel patří k velkým lákadlům turistů a současně představuje největší město v Irsku. Jeho historie sahá až do 11. století a k jeho velké dominantě patří Dublinský hrad ze 13. století. Ten měl sloužit jako sídlo pro anglické panovníky. Dále pak gotická katedrála sv. Patrika, Alžbětinská pevnost a trosky opatství Red Abbey.

Můžete zde vidět i řadu moderních architektonických staveb, a to například památník Světla, The Spire of Dublin, ocelový stožár o výšce 121 metrů z roku 2003. Ten stojí na místě původního Nelsonova památníku, který zničila Irská republikánská armáda – IRA – v roce 1966.

Více o historii a architektuře se dozvíte v Národním muzeu Irska. Pokud vás však omrzí chodit po památkách, stojí za návštěvu vyhledávaná Národní botanická zahrada v Dublinu či největší irská zoologická zahrada. Případně můžete ochutnat město z jeho všudypřítomných barů a restaurací.

FOTO: pixabay.com

Druhým městem s nejvíce obyvateli je Cork. Bažinatá krajina dala název samotnému městu, které je navíc rozloženo hned na několika menších ostrovech, a je tak připodobňováno k italským Benátkám.

Necelých dvacet minut jízdy od Corku se nachází Fota Wildlife Park, kde na téměř 70 akrech žije několik druhů zvířat.

Svou krásou upoutá jistě univerzitní a středověké město Galway, které je oblíbené i pro své kavárny, restaurace a bary. Nachází se zde mořské akvárium Galway Atlantaquaria.

Za rašeliništi a historií

Irsko, to není jen Dublin, ale zejména jeho příroda. Mnozí tvrdí, že právě venkov a krajina tvoří to pravé tradiční Irsko.

FOTO: pixabay.com

Nedaleko od Galway směrem na sever se nachází národní park Connemara, kde můžete zažít tu pravou irskou přírodu plnou rašelinišť, bažin, vřesovišť, ale také spatřit řadu megalitických staveb a pozůstatků kostelů.

V této oblasti se chová i ryze irské plemeno koně, tzv. Connemara pony. Krásné je i údolí Glendalough s ledovcovým jezerem. Oblast nabízí turistické trasy několika různých délek a úrovní náročnosti.

Naopak směrem na jih od Galway nelze na cestě Irskem opomenout Moherské útesy, Cliffs of Moher, kam zavítá každoročně téměř na milión turistů. Vysoké útesy nabízejí nezapomenutelné výhledy. Ty největší převyšují 200 metrů.

Pokud budeme pokračovat dále cestou na jih, navštívíme nejstarší ze šestice irských národních parků Killarney. Ten je oblíbený zejména pro svá křišťálová jezera, např. Lough Leane, Muckross Lake a Upper Lake.

Nedaleko se nachází nejvyšší irská hora Carrauntoohil v pohoří Macgillycuddy’s Reeks, přesahující tisíc metrů nad mořem.

FOTO: pixabay.com

Irská whiskey, pivo

K Irsku bezesporu patří zdejší pivo a whiskey. Více o destilátu se můžete dozvědět v Irish Whiskey Museum v Dublinu. Zajímavou zastávkou je pak Tullamore Dew, kde se nachází palírna se stejnojmenným nápojem.

S hlavním městem je spojen i jeden z nejvýznamnějších anglosaských pivovarů Guiness, kam můžete zajít i na prohlídku s ochutnávkou.

A věděli jste, že v Irsku se pije whiskey, zatímco ve Skotsku je to whisky? Rozdíl je podstatný. Ta irská je destilovaná třikrát, zatímco ta skotská pouze dvakrát. Tím je irská whiskey jemnější a zachovává si své medové tóny, zatímco skotská whisky je známa svojí kouřovou chutí.