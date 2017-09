Ze střechy jedné patrové budovy postavené v minulém století si prohlíží hlavní turistické atrakce Petrohradu: muzeum Ermitáž, chrám svatého Izáka, budovu Admirality či Petropavlovskou pevnost. Pohled na petrohradské zlaté kopule a paláce přitahuje turisty odedávna. Avšak až do nedávné doby bylo lezení po střechách sice časté, ale nelegální.

Agentura Panoramicroof čtyři roky bojovala s úřady, aby nechaly turisty šplhat na vrcholky budov. Musela získat povolení radnice a ministerstva pro mimořádné situace.

„Napadlo mě to poté, co jsme se při mé svatbě fotografovali na střechách Petrohradu. Bylo to úžasné, ale nebezpečné a nepohodlné, střechy klouzaly a bylo to stresující,” říká Anastasia Krasická z Panoramicroofu.

Až dosud vystupovali turisté na střechy nelegálně a pokradmu, aby nepřilákali pozornost sousedů, kteří by je mohli udat na policii. Agentura nyní uzavřela s obyvateli budovy dohodu. Výměnou za provádění turistů po střeše na sebe vzala náklady na opravu schodiště této budovy postavené v roce 1913.

Táhnou západy slunce



Bývalá carská metropole je jednou z hlavních turistických destinací v Rusku. Loni ji navštívilo přes 6,9 miliónu turistů, přičemž Petrohrad má asi pět miliónů obyvatel. Turisté se už nespokojí s tradičními okruhy, ale hledají originální prohlídky, při nichž by mohli obdivovat architektonické skvosty města.

Na příkaz zakladatele Petrohradu Petra Velikého měli architekti zakázáno stavět budovy vyšší než je zvonice Petropavlovské pevnosti, která se tyčí do výše 122,5 metru, aby neporušili harmonii horizontu města.

Pohled na město z výšky střech umožňuje lépe poznat mimořádný charakter města, přezdívaného pro jeho četné kanály Benátky severu. A především obdivovat úžasné západy slunce, zvláště za slavných bílých nocí od konce května do poloviny července, kdy slunce nad Petrohradem nikdy zcela nezapadne.

Jde to i neoficiální cestou



Průvodce Panoramicroofu Alexander Semjonov vede opatrně svou skupinu pěti turistů přes půdu budovy na střechu. Ještě předtím, než na střechu vystoupí, opakuje bezpečnostní pravidla: chodit pomalu a pozorně sledovat průvodce. Pak jim rozdává helmy a dalekohledy.

„Bezpečnost je to hlavní,” prohlašuje Alexander a dohlíží na fotografující turisty. Ti postupují dále chráněni před sklouznutím kovovými zábranami vysokými asi metr.

Podle Andreje Stěpanova, který pořádá nelegální návštěvy petrohradských střech, jsou prohlídky nabízené agenturou určeny jen pro důchodce a turisty. Abyste se podívali na střechu, nemusíte mít služby oficiálního průvodce: obyvatelé domu udávají návštěvníky jen velmi zřídka a v případě pokuty zaplatí průvodce pouze 500 rublů (asi 190 Kč).

Prohlídky nabízené Panoramicroofem jsou podle něho nekompletní a příliš drahé, v přepočtu od 200 do 265 Kč. „Za tu cenu nabízíme návštěvy více střech a možnost přecházet přes jednu střechu na druhou a vidět tak více,” říká Stěpanov.