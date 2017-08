Čečensko ve světě nemá zrovna nejlepší jméno, na vině je značné množství teroristických útoků, které spáchali právě občané Čečny. Zástupkyně turistické agentury Dagmara Isakovová však vidí věci výrazně pozitivněji než průměrný smrtelník.

Opera v hlavním městě Groznyj

FOTO: Profimedia.cz

„V turistické sezóně zamíří do tohoto regionu během průměrného víkendového dne 500 až 600 lidí,” tvrdí Isakovová a přiznává, že naprostou většinu turistů tvoří Rusové, kteří tam pořádají organizované několikadenní výlety. Ti obvykle navštíví hlavní město Groznyj s městy Gudermes a Argun. Zmíněná města byla obývána už dávno v historii a dnes lákají především na blízkost přírodních krás.

Za přírodou a tradicemi



Jedním z oněch přírodních lákadel je jezero Kezenoj-Am, jedno z nejhlubších a největších jezer Kavkazu. Turisté si mohou pronajmout loďku a užívat si výhledy z jezera, ti otužilejší se pak mohou smočit ve vodě, která mívá v létě teplotu kolem 17 stupňů Celsia. A milovníci gastronomie mají jasno. Šašlik, tedy tradiční pečené maso, je zde jasnou jedničkou.

Jezero Kezenoj-Am

FOTO: Profimedia.cz

Průvodce Sergej Viruk má za to, že má Čečna tradiční šarm a charakter, což z ní dělá atraktivní destinaci pro turisty: „Rusové se z většiny vydávají cestou globalizace, a ztrácíme tak tradice. Myslím tím celistvost rodiny, její tvorbu a rozdělování rolí. A to by mohl být jeden z faktorů, proč byste měli navštívit Čečensko.”

Moskva od rozpadu Sovětského svazu v roce 1991 vedla válku se separatisty v převážně muslimském Čečensku dvakrát. Provincii nyní spravuje Ramzan Kadyrov, dřívější bojovník za nezávislost Čečny, který však uznává vládu Vladimira Putina.

Bezpečnost?



Bezpečnostní situace v regionu Severního Kavkazu zůstává proměnlivá vzhledem ke korupci a vysoké nezaměstnanosti, která vede některé mladé muže k osvojení radikálního islámu. Turisté cestující napříč regionem se tam však podle agentury Reuters cítí bezpečně.

Příroda je velkým lákadlem Čečenska.

FOTO: Profimedia.cz

A jak vidí situaci v Čečensku české ministerstvo zahraničních věcí? Bezpečnostní situace v některých oblastech Ruské federace zůstává dlouhodobě problematická (Dagestán, Čečensko, Severní Osetie, Karačevo-Čerkessie, Ingušska, Kabardino-Balkarie). Cestování do těchto oblastí může být spojeno se zvýšeným rizikem, stojí na stránkách MZV.