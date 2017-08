Vznikají tak nové a zajímavé koncepty, které by náročného klienta mohly uspokojit. Jednou z rarit hlavního města je i hotel Clementin. Je totiž nejužším dochovaným domem v Praze. Má 3,28 metru v průčelí, tj. v přední části domu.

Podle recepční Romany Novákové má tato kuriozita velký vliv na obsazenost hotelu. „Hotel je díky tomu turisty velmi žádaný. V letních měsících jsme obsazeni dlouho dopředu,“ řekla Novinkám Nováková s tím, že hotel má celkem devět pokojů, což je dohromady 20 lůžek. Dle období se cena pohybuje v průměru od 1000 do 2500 Kč za noc.

„Dům číslo popisné 176 byl postaven kolem roku 1360. Jmenoval se dům U paní Marie. Vznikl oddělením vedlejšího domu. Nejstarší částí domu jsou gotické sklepy, které mají masivní zdi a zajímavý je pískovcový portál — vstup,“ dodala Nováková.

Jediný pokoj ve vysílači



Ještě větší raritou, kde si pokoj zamlouvají i Češi, co bydlí doslova za rohem, je One room hotel v Žižkovském vysílači. Tam je skutečně jeden jediný pokoj, takže hosté si mohou být jistí, že na chodbě nikoho nepotkají.

„Je to dáno technickou dispozicí — ono se sem víc pokojů nevejde. Když se na to podíváte z globálu, ta unikátnost tomu dodává to kouzlo,“ usmívá se manažer hotelu Petr Jendrejčák s tím, že kvůli tomu je spaní také trošku dražší, než je obvyklé.

„Cena pokoje se odvíjí od termínu a rozsahu požadovaných služeb. Pohybuje se od 550–1111 eur za noc,“ řekl Jendrejčák (cca 29 000 Kč, pozn. redakce). Zajímavostí je, že návštěvníci jsou převážně, až z 90 % lidé z Prahy a blízkého okolí.

Hotel z kontejnerů

Za hranicemi Prahy, konkrétně v Třebouticích u Litoměřic stojí unikátní hotel, který je vytvořen ze tří kontejnerů. Stojí v kempu Wake&Fun Třeboutice, kde se lidé učí hlavně surfovat a podle všeho je jediný v Evropě.

„Nápad to byl můj a mého kamaráda, když jsme seděli u piva na baru, a říkali jsme si, měli bychom tady udělat něco, kam budou chtít lidi jezdit, kde budou chtít spát, a tohle byl takový nejjednodušší, nejlevnější nápad,“ svěřil Novinkám jeden z majitelů Čestmír Procházka s tím, že hotel byl postavený do tří měsíců. Funguje necelé tři roky.

V Třebouticích nabízejí spaní v kontejneru.

FOTO: Novinky

Hotel má čtyři dvoulůžkové, jeden čtyřlůžkový pokoj. Cena je více než příznivá — od 500 Kč do 1000 Kč za noc.

Vzhledem k tomu, že tento nápad už okoukali jiní, tak se z kontejnerů začalo hojně stavět po celé republice. Přímo provozovatelé kempu mají v blízké budoucnosti plány na kontejnerový bar, sprchy, terasu a rozšíření zázemí pro klubové hosty.