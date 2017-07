„Proč jsme to udělali? Důvod byl jednoduchý, protože jsme loni na podzim koukali, jestli nějaké aplikace jsou na houby a zdálo se nám, že žádná není jako úplně dostatečně ucelená. Tak jsme si řekli, že to zvládneme sami. Trvalo nám to zhruba devět měsíců a teď máme první verzi, to je takový pilot a doufáme, že ji budeme dále vylepšovat,“ vysvětlil Novinkám jeden z autorů aplikace Vojtěch Kučera.

Dodal, že verze je zatím experimentální, proto by se na ni neměli houbaři na sto procent spoléhat.

Tisíce hub

Vzhledem k tomu, že hub jsou tisíce druhů a v atlasu jich je 210, nelze po aplikaci chtít, aby rozpoznala všechny houby na světě. „S mykologem Martinem Křížem jsme vybrali vzorek hub, které jsou nejčastěji v lesích,“ řekl další s vývojářů Vít Čurda a dodal, že aplikaci lze stáhnout pouze pro Android a je zdarma. Nadšenci ale samozřejmě mají možnost vývojáře finančně ocenit a tím je motivovat k dalšímu zlepšení.

Pokud si nejste jistí, co je to za houbu, pomůže vám aplikace.

FOTO: Novinky

Specialitou je právě sofistikovaný klíč k určování druhu houby podle viditelných znaků, tedy experimentální funkce pro optické rozpoznávání hub. Když na úlovek v lese zamíříte fotoaparátem v mobilu, aplikace pomocí neuronové sítě hádá, o jaký druh houby by mohlo jít.

Výhodou je, že rozpoznávání běží i v offline režimu, takže se dá aplikace použít i v hlubokých lesích, kde pokrytí internetem často neexistuje.