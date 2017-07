Praha



Mezinárodní den tygrů

Patří tygři mezi vaše oblíbená zvířata? Pražská zoo se v sobotu připojuje k oslavám mezinárodního dne těchto šelem, které mají ale zároveň upozornit na ubývající počty tygrů ve volné přírodě. Zajímavosti ze života velkých koček se dozvíte během dne od průvodců u Pavilonu šelem a plazů a těšit se můžete také na komentované krmení. Více informací zde.

Chuť a vůně Česka

Jednodenní festival zaměřený na lokální českou gastronomii se uskuteční v sobotu na náměstí Jiřího z Poděbrad. Návštěvníci se mohou těšit na ochutnávku i prodej nejrůznější produktů od piva, masa, mléka až po ovoce a zeleninu. Všechny potraviny jsou české. Těšit se můžete rovněž na ukázky řemeslné a manuální dovednosti, kreativní dílnička čeká i na děti spolu s další zábavou.

Triatlon v centru

Sobota bude nakloněna všem příznivcům sportu. V historickém centru Prahy se uskuteční triatlon Challenge Prague pro všechny věkové kategorie. V pátek, před konáním hlavních závodů, se v areálu Tyršova domu odehraje aquatlon pro děti a mládež. Stěžejní bod akce odstartuje v sobotu ze Střeleckého ostrova. Kromě individuální účasti je možné se zúčastnit jako tříčlenný tým ve štafetě. Podrobnosti najdete zde.

Family market

Patříte mezi rodiče, kteří nerazí cestu klasické výchovy? Vyrazte v sobotu na Family market, který je součástí mezinárodní konference o výchovném směru Montessori, konající se v Kongresovém centru. Čeká na vás mimo jiné bohatý program, včetně workshopů, diskuzí, ale třeba i divadýlko. Možná vás přiláká i praktická ukázka práce dětí v Montessori třídách. Vstup na akci je zdarma Více zde.

Středočeský kraj

Turistika naboso

Vyzkoušejte si v sobotu turistiku naboso. Zdravou a zajímavou variantu klasického chození budete moci do detailu prozkoumat na zámku Loučeň. Kromě bosých vycházek se budou konat i bosé prohlídky zámku, závody, dílny, ale vyzkoušet můžete i chůzi po střepech či žhavém uhlí. Na akci zavítá rovněž reflexní terapeut, který povypráví o výhodách chození naboso. Více informací najdete zde.

Historická bitva

Do válečné vřavy se můžete v sobotu ponořit v obci Mrač. Na návštěvníky čeká nekonečné řinčení mečů, ale také dobové tržiště se stánky, historickou hudbou a divadelními a tanečními vystoupeními. Hlavním lákadlem je ovšem velmi kontaktní turnaj bez nacvičených soubojů, vše bude naostro. Slabší povahy by proto měly zvážit, zda se zvládnou celou dobu koukat. Více informací naleznete zde.

Jihočeský kraj

Pivovarské slavnosti

Poslední červencovou sobotu se v Třeboni konají tradiční slavnosti pivovaru Regent. Akce nabídne celodenní program, který končí až v ranních hodinách následující den. Pouze v sobotu budou moci návštěvníci ochutnat horkou novinku, a to ovesné pivo. Je připraven hudební doprovod, zahraje například kapela Rybičky 48. Podrobnosti najdete zde.

Plzeňský kraj

Pohádková cesta

V sobotu ožijí na zámku Zbiroh nejrůznější pohádkové bytosti. Na malé návštěvníky s jejich dospělým doprovodem čeká zábavná stezka s mnoha zábavnými úkoly. Trasa povede zámeckým parkem, a kdo všechny úkoly splní, může se těšit na sladkou odměnu. Místo na pohádkovou cestu je třeba si předem rezervovat. Vstupné je za 50 korun. Více zde.

Karlovarský kraj

Medový den

Sobota ve znamení medu se uskuteční na Horním hradu nedaleko Stráže nad Ohří. Na návštěvníky čeká program s ukázkami řemesel, které mnohdy úzce souvisí se včelami. Některá z nich, například výrobu svíček, si budete moci i vyzkoušet. Na dospěláky čekají opojné alkoholické nápoje, včetně medoviny nebo šumivých i klasických vín z medu. Více informací najdete zde.

Ústecký kraj

Noční prohlídka

Na zámku v Benešově nad Ploučnicí se v sobotu uskuteční v pořadí již třetí noční prohlídka, která je zaměřena především na dětské návštěvníky. Pokud chcete prožít prohlídku v netradiční atmosféře a potkat zámecké pány, ale i pohádkové postavy, zarezervujte si včas své místo na recepci zámku. Pro velký zájem by mohlo být v den konání akce vyprodáno. Podrobnosti najdete zde.

Liberecký kraj

Bohnice na Housce

Na hradu Houska se bude o víkendu konat prezentace Psychiatrické nemocnice Bohnice. Návštěvníci, dospělí i děti, si budou moci vyzkoušet nejrůznější techniky, které se používají při pracovní rehabilitaci. Budou to například práce na hrnčířském kruhu, tkaní na stavu či výroba svíček. Kromě dílen oživí hradní nádvoří nejrůznější hry a atrakce. Více informací zde.

Královéhradecký kraj

Hraná prohlídka hradu

Poslední červencovou sobotu se na hradu Potštejn uskuteční speciální noční a hrané prohlídky, které představí nejvýznamnější renesanční majitele z rodu Pernštejnů. Prohlídky se uskuteční tři, a to v hodinových intervalech od 21:00 do 23:00 hodin. Akce není vhodná pro zcela malé děti. Nezapomeňte si vzít i baterky. Další informace zde.

Pardubický kraj

Skřítkování

Hravý festival pro rodiny s dětmi se uskuteční v sobotu v Poličce. Tradiční Skřítkování, odehrávající se pod širým nebem, nabídne bohatý kulturní program, ale také možnost kreativního vyžití. Na děti čekají dílničky, putování za skřítky, divadélko, ale i taneční a bubenický workshop. Večer se bude v letním kině promítat pohádka Anděl Páně 2. Detaily najdete zde.

Vysočina

Letohrádky

Skočte z pohádky do pohádky. Sobotní Letohrádky v Šiklově mlýně vám to umožní. Užijte si pohádková divadelní představení ve zdejším amfiteátru. Připraveny jsou i nejrůznější westernové aktivity, jako je lukostřelba, rýžování zlata či jízda na koni. Vrcholem akce bude pohádkový příběh s pyrotechnickými efekty a také noční strašidelné jízdy vláčkem Union Pacific. Podrobnosti najdete zde.

Jihomoravský kraj

Meruňkové slavnosti

Jaké je spojení vína a meruněk? Přijeďte to zjistit v sobotu do Valtic. Dobrá zábava, jídlo i pití zaručeno. Návštěvníci se mohou také libovolně zapojit do soutěže o nejlepší meruňkovou buchtu a jinak samozřejmě ochutnat nejrůznější delikatesy z tohoto letního ovoce. Chybět nebude ani dobré víno a program doplní folklórní cimbálová muzika. Více informací najdete zde.

Olomoucký kraj

Den dřeva a medu

Již pošesté se v Hlinsku uskuteční Den dřeva a medu, a to v sobotu. Připraven je zajímavý program pro děti i dospělé. Velkým lákadlem bude dřevorubecká show, dále dílnička pro děti či doprovodné soutěže. Především malé návštěvníky potěší rytířský souboj a jako tradičně se bude konat soutěž pro všechny hospodyňky a kuchtíky o nejlepší medovou dobrotu. Na akci vystoupí také mnoho řemeslníků. Detaily najdete zde.

Zlínský kraj

Festival česneku

Česnek je součástí mnoha českých jídel. V Buchlovicích mu v sobotu věnují celý festival. Akce je určena nejen nadšeným pěstitelům kvalitního českého česneku, ale také labužníkům, kteří budou moci ochutnat nejrůznější česnekové dobroty. Připravena je také degustace více než 25 odrůd této plodiny. Na děti čeká střelba na česnekový cíl nebo výroba panenek a korálů. Více informací najdete zde.

Moravskoslezský kraj

Shakespearovské slavnosti

Tradiční letní divadelní festival zasvěcený nejslavnějšímu dramatikovi všech dob se koná i v Ostravě. Shakespearovské slavnosti lákají například na představení Hamlet, Jak se vám líbí a další. Od soboty do pondělí se na Slezkoostravském hradě odehrají představení Večer tříkrálový aneb Cokoli chcete. Informace o vstupenkách a volných místech najdete zde.