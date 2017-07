Víkendová akce je zaměřená především na rodiny s dětmi. „Překvapením neděle bude shakespearovské divadlo, program doplní speciální okruh s přilehlým kostelem. Projet se bude možné kočárem, město připravilo také odpolední procházky po zámeckém parku, které budou zdarma včetně výkladu," uvedla Swiderová.

Prohlídky jsou v sobotu plánovány od 10:00 do 17:00 a v neděli od 13:00 do 17:00. Prohlídková trasa vede zámkem přes šest komnat a pak spojovací chodbou do kostela Povýšení svatého Kříže, kde jsou k vidění vzácné středověké fresky. Celý víkend budou průvodkyně oděny v dobových kostýmech.

„V neděli pak zábavnou interaktivní formou seznámí návštěvníky zámku ostravská Stará aréna s celým dramatickým dílem anglického dramatika a básníka. Divadelní šedesátiminutovka se jmenuje Klasika na zámku aneb sen z moci svatojánské a bude se odehrávat v jednotlivých pokojích zámku," podotkla Swiderová. V každém z pokojů návštěvníci uvidí ukázku z jiné Shakespearovy divadelní hry, například z Romea a Julie, Hamleta nebo Zkrocení zlé ženy.

Připraveny jsou i bezplatné hodinové prohlídky zámeckého parku s průvodcem, a to po oba víkendové dny vždy v 15:00 a v 17:00.