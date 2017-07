Letištní věž zela prázdnotou skoro 15 let. Nyní ovšem nabrala druhý dech, když její interiér prošel rekonstrukcí a zřídil se v ní hotelový pokoj, který má díky velkým oknům panoramatický výhled na ranvej. Hosté tu najdou koupelnu, ale i kuchyň s jídelnou. Pokoj navrhla švédská designérka Cilla Rammeková.

„Jedná se rozhodně o jedno z nejzábavnějších prostředí, se kterým jsem kdy pracovala. Nechala jsem se inspirovat samotným místem a okolím, takže nápady na zařízení interiéru přišly samy,“ cituje designérku server CNN.

Strávit noc v netradičním prostoru se ovšem nepoštěstí každému. Prozatím pokoj čeká na celkem pět výherců, kteří se do konce měsíce zapojí do soutěže společnosti Home Away, která se specializuje na pronájmy dovolenkových domků. Spolu s každým výhercem budou moci v bývalé řídící věži přespat až tři lidé coby doprovod.

Kromě přespání si budou moci prohlédnout i novou věž dispečinku a podívat se do letištních prostor, kam se běžný smrtelník nedostane.