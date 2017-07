Jezerní oblast, která okouzluje romantickými scenériemi, je na seznamu UNESCO

Jezerní oblast (Lake District) je největším národním parkem Anglie. Není to však rozloha, čím tato lokalita okouzluje milióny návštěvníků. Jsou to romantické výhledy na rozsáhlé vodní plochy obklopené šťavnatě zelenými lesy a kopci. V neděli 9. července byl park připsán na seznam UNESCO, aby se mimo jiné dostal do většího povědomí zahraničních turistů. Zatím ho vyhledávali spíše ti domácí, uvádí agentura AP.