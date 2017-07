Téměř pětikilometrová pláž v žebříčku předčila i písečné skvosty ve Španělsku, Řecku či Francii, ve výběru deseti nejlepších pláží světa pro rok 2017 dominuje jako jediná evropská.

„Celý záliv je dechberoucí. Není to poprvé, co byl někde zmíněn, stává se z něj jedna z nejpozoruhodnějších lokací ve Walesu,“ tvrdí majitel hotelu ve vesničce Rhossili Adrian Short.

Rhossili Bay není tradičním cílem pro povalování a opalování.

FOTO: Profimedia.cz

Jistá odlehlost pláže navíc zanechává místo poněkud mystickým a nedotčeným. Nejbližším velkým městem je zhruba 30 kilometrů vzdálené Swansea.

„Nejedná se o typické místo pro opalování, je to kus nezkažené přírody,“ dodává Short.

Nyní se ovšem očekává, že na pláž díky umístění v žebříčku dorazí mnohem více turistů než doposud. A to i přesto, že tradičním počasím ve Walesu je spíše déšť a typické britské pošmourno, které ovšem pláži dokážou přidat na kouzlu.

Pláž Rhossili Bay je poměrně odlehlá, a proto i nedotčená.

FOTO: Profimedia.cz

Jedná se o vůbec první případ, kdy se Rhossili Bay probojovala do mezinárodního žebříčku nejlepších pláží, už pět let po sobě ale obsazuje jednu z příček ve výběru 10 nejlepších britských pláží cestovatelského portálu TripAdvisor. Na něm byla letos zvolena i nejkrásnější pláží ve Walesu, píše The Independent.