Podivný jev do vesnice zasazené v kopcovité krajině samozřejmě spoustu let přitahoval mnoho zvědavců. Odborníci dlouho přemýšleli, co za zvláštními ptačími úmrtími, jako vystřiženými z hororu, stojí.

Kromě pravidelně stanovené roční doby k nim totiž vždy dochází v podvečerních hodinách. Vesničané se po racionálním vysvětlení ani nepídili, za hromadná úmrtí ptáků podle nich mohou zlí duchové dlící na nebi, kteří opeřence vysílají terorizovat obyvatele.

O záměrné sebevraždy ptáků samozřejmě nejde, jelikož zvířata nemají k něčemu takovému sklony. Opeřenci jsou pouze zmateni podvečerní mlhou a letí za světlem — podobně jako se lodě orientují podle majáku.

Kvůli špatné viditelnosti ovšem často narazí do stromů nebo zdí. Ti, kteří nezemřou, ale jen se poraní, mají většinou jen malé šance na přežití. Vzhledem k rozšířené pověře, že jde o dílo zlých duchů, je vesničané v minulosti hojně ubíjeli, aby zastavili jejich invazi.

Turistická atrakce



Podle indického portálu The Hindu ovšem úmrtí ptáků v posledních letech ubylo díky kampani, která na tento problém upozorňovala. „Výskyt ptáků kolem Jatingy je čím dál vzácnější. Také rapidně klesl počet ptáků zabitých vesničany,“ uvedl indický ornitolog Anwaruddin Choudhury.

I přesto tento podivný fenomén zcela nezmizel. Ptáci totiž v období monzunu, kdy se na spoustě míst zvyšují hladiny vodních toků nebo jezer, migrují. Často jsou zmatení, podílí se na tom údajně nadmořská výška, silný vítr, ale také častá mlha, která se s vydatnými dešti pojí.

Ačkoli se úřady na jednu stranu snaží ptačím „sebevraždám“ předejít, na druhou stranu existují i tací, kteří doufají, že ojedinělý úkaz přitáhne do vesnice a jejího okolí turisty. I sami obyvatelé Jatingy situace využili, a proto už v ní lze najít také ubytování.