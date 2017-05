Ano, čtete správně. Ačkoli jsou Spojené arabské emiráty pouštní zemí, může tam i sněžit. Vyprahlou rovinu totiž právě v části emirátu Rás al-Chajma střídají hory, jejichž nejvyšším vrcholem je s výškou 1910 metrů nad mořem Džabal Bil Ajs nacházející se na hranicích s Ománem.

Původních staveb už v Rás al-Chajma moc není. Toto je jedna ze starých pevností, nalevo je pak vidět počátek horského masivu, v němž jednou za pár let dokonce sněží.

FOTO: Vojtěch Pospíšil, Novinky

A právě to je místo, kde lze na sníh narazit. Není to ale žádná pravidelná záležitost. Naposledy tam sice napadlo zhruba 10 centimetrů bílé pokrývky letos v únoru, ale stalo se tak po osmileté přestávce. A předtím tam zaznamenali sníh v roce 2004.

Take me back to UAE especially RAK🙁 When i left now it's becoming snowy in Jebel Jais💔 The one&only place in Middle East that has snow. pic.twitter.com/qR7rscsamM