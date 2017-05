Vltava v Praze je ve výběru evropských vodních scenérií listu New York Times

Řeka Vltava v Praze se dostala do výběru deseti oblíbených vodních scenérií v Evropě, sestaveného korespondenty amerického listu The New York Times. Konkurenty Vltavy v přehledu se staly například slavné molo v anglickém Brightonu, Plitvická jezera v Chorvatsku, fjordy u norského Bergenu či termální prameny na řeckém ostrově Lesbos.