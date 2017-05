USA možná rozšíří zákaz laptopů v letadlech i na linky z Evropy

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa nejspíš rozšíří zákaz laptopů na palubách letadel, který byl v dubnu vydán na některé spoje ze zemí Středního východu. Restrikce by se tentokrát měla dotknout linek z Evropy do USA, a kromě evropských aerolinií by zasáhla i ty americké. Důvodem jsou údajně obavy o bezpečnost, píše agentura Reuters.