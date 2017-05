Když v zimě roku 1984 udeřily na západě Irska silné bouře, doslova smetly veškerý písek, který se na pláži u vesnice Dooagh, nacházel. Zůstala zde jen hromada ostrých skalisek a mezi nimi malá jezírka. Silné větry, které v dubnu pobřeží zastihly ovšem zapříčinily, že se písek z moře dostal opět na pobřeží, a pláž ztracená více než 30 let se znovu objevila.

Over 30 years after the beach at Dooagh on Achill Island was washed away by storms, a high tide returned it, as if by magic 🌊



