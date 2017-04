Tipy na cestu

Do Cannes se nejlépe dostanete letadlem ČSA z Prahy do Nice a odtud pak vlakem. Let trvá kolem 1,5 hodiny a sám o sobě je zážitkem. Nejenom tím, že přelétáte Alpy, ale i přistávání stojí za to — letadlo se stočí nad Cannes, přeletí Antibes a dosedne na letišti se slibným názvem Côte d'Azur na poloostrově v Nice.

Cesta vlakem z nádraží v Nice do Cannes zabere kolem 35 minut a zpáteční lístek stojí 14 eur. Počítat však musíte s velmi vysokými náklady na ubytování, a to nejen v Cannes, ale v době konání festivalu i v širokém okolí.