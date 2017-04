Je to poměrně logické, Bangor se nachází na severovýchodním cípu USA a navíc jen několik desítek kilometrů od pobřeží. Je tudíž ideálním bodem pro nouzové přistání letadel. Jen od roku 2005 jich tu registrují na 1170. Většina z nich, kolem 709, se týkala nedostatku paliva, 254 bylo uskutečněno kvůli špatnému počasí a jen 22 z bezpečnostních důvodů, uvádí britský Telegraph.

Letiště Bangor v minulosti bývalo vojenskou základnou a dodnes zůstává domovem mainské Národní letecké gardy. Je navíc skvěle vybaveno, aby se vypořádalo s jakýmkoli nouzovým přistáním, ať už se jedná o civilní, nákladní či vojenská letadla. „Vychází to jednak z naší geografické polohy, ale také díky dlouhé ranveji. Ta měří 3,5 kilometru,“ tvrdí Tony Caruso, který je ředitelem letiště už od roku 1996.

Caruso si pamatuje spoustu bizarních historek, které se za jeho vedení udály. „V roce 2012 u nás musel nouzově přistát let z Paříže, protože jedna žena na palubě letušce tvrdila, že se stala obětí doktorů a má v těle objekt, který nedokáže ovládat,“ vypráví. Po přistání si ženu odvedla FBI, později ji propustila, protože nepředstavovala žádnou reálnou hrozbu.

