„Nevidomé bude po hradě navádět akustický systém, přenášející do sluchátek informace o konkrétních místech. Součástí navigace jsou i informace, kam pokračovat dále,“ vysvětlil správce hradu Miloš Dempír. Kromě toho nechal zhotovit bronzové modely areálu hradu i jednotlivých staveb. Ty si návštěvníci budou moci osahat. A jak Dempír prozradil, předpokládá, že toho využijí i vidoucí hosté středověké památky, zejména děti.

„Hlavní model je umístěn v altánu na západní baště. A u konkrétních objektů budou umístěny další. Nevidomí si díky nim pomocí hmatu vytvoří představu, jak stavba vypadá,“ pokračoval kastelán. Pro neslyšící jsou zase připraveny k zapůjčení tablety, v nichž je ve znakové řeči nahrán výklad k jednotlivým prohlídkovým okruhům.

Kastelán Miloš Dempír představuje bronzový model hradu Svojanov.

FOTO: Ludmila Žlábková, Právo

Tablety, stejně jako sluchátka pro neslyšící, jsou k zapůjčení zdarma. „A protože v minulosti jsme pořídili také schodolez pro tělesně postižené, troufám si říci, že jsme dnes jediný památkový objekt, který je takto zpřístupněn i všem skupinám hendikepovaných turistů,“ míní Miloš Dempír s tím, že pro inspiraci se vypravil na Slovensko.

„Podobný systém funguje na hradě Stará Ľubovňa. A je to také jediný hrad na Slovensku, kde něco podobného mají. My jsme se ale snažili nápad dále rozvinout. Tam třeba mají pouze model celého hradu, zatímco my jsme umístili i jednotlivé jeho části k objektům,“ zopakoval. Jak se záměr podaří, prověří až praxe. Už nyní ale přicházejí na systém na Svojanově, který přišel na 600 tisíc korun, kladné ohlasy.

Nejen organizované prohlídky

„Organizujeme pro naše klienty často výlety, a to i na hrady a zámky, ale vždy je potřeba se na prohlídce osobně domluvit. Preferujeme komentovanou prohlídku a možnost si něco omakat. A ze zkušeností vím, že z 90 procent nám na historických objektech vycházejí vstříc,“ řekl Právu Lucie Jurniklová, sociální pracovnice královéhradecké TyfloCentra, krajského střediska sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením.

Na Svojanově se ale rozšiřuje i možnost individuální návštěvy. „Nevím, jak bude zvukový systém přesně fungovat, ale určitě je každý takový krůček dobrý. Je dobře, že se v posledních letech možnosti pro lidi se zrakovým postižením rozšiřují. Připravují se třeba cílené výstavy, nedávno jsme byli například ve skanzenu v Hlinsku, kde jsme si mohli osahat haptický model,“ dodala Lucie Jurniklová.

Systém pro neslyšící i nevidomé bude na Svojanově zprovozněn od počátku sezóny, která tu o víkendech a svátcích začíná už v březnu. Jeho oficiální křest ale čeká Svojanov až v létě, a to za účasti zpěvačky Anety Langerové, jež se dlouhodobě angažuje v charitativních projektech ve prospěch nevidomých.